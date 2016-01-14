انطلاق منافسات النسخة 31 من بطولة أمم أفريقيا في الغابون

انطلقت مساء اليوم النسخة الحادية والثلاثون من بطولة أمم أفريقيا 2017 لكرة القدم والتي تستضيفها الغابون خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلي 5 فبراير القادم بمشاركة 18 منتخباً إفريقياً، بينهم أربع منتخبات عربية هي مصر والجزائر وتونس والمغرب.



وأقيم حفل الافتتاح على ملعب الصداقة بالعاصمة الغابونية ليبروفيل بحضور الرئيس الغابوني علي بانغو والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف .



وقد قسمت المنتخبات 16 إلى أربع مجموعات على الشكل التالي:

لمجموعة الأولى: الغابون - غينيا بيساو – الكاميرون - بوركينا فاسو.

المجموعة الثانية: زيمبابوي – تونس – السنغال – الجزائر.

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار – توغو – المغرب – جمهورية الكونغو. الديمقراطية

المجموعة الرابعة:غانا – أوغندا – مصر – مالي.

