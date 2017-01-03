انعقاد ملتقى رجال الأعمال والإعلام الخامس 2016 بالرياض

بحضور عدد من الإعلاميين ورجال المال والأعمال

أقيم ملتقى رجال الأعمال والإعلام الخامس 2016 في قاعة "مداريم كراون" للاحتفالات بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين، ورجال المال والأعمال، وعدد من المهتمين، ورئيس مجلس إدارة صحيفة "سبق" الإلكترونية م. عبدالعزيز الخريجي.

وبهذه المناسبة رحّب رجل الأعمال محمد الذييب بالحضور من رجال الأعمال والإعلام والمهتمين الذين أثرى حضورهم الملتقى، ورسم مدى قوة العلاقة التي تربط المال والإعلام بالإعلام.

وتطرق "الذييب" لكثير من الشواهد التي نعايشها في مجتمعنا مما أوجدت الانسجام الكبير بين تلك القطاعات، مؤكداً أن الملتقى يحرص كل عام على الجمع بين أبرز الشخصيات الإعلامية وكبار رجال المال والأعمال؛ للبحث عن فرص التعاون المشترك بينهم، كما يحرص الملتقى على إبراز الشخصيات الإعلامية والاقتصادية الشابة.

بعد ذلك ألقى رجل الأعمال عبدالله الذييب كلمة أشاد فيها بالملتقى وبالحضور من رجال الأعمال والمال والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور رغم مشاغلهم.

وبعد استعراض الفيديو التعريفي عن الملتقيات السابقة ألقى رئيس تحرير جريدة "الرياض" فهد بن راشد العبدالكريم كلمته بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقى كلمة رجال الأعمال الدكتور عبدالعزيز البدر، ثم فقرة شعرية ألقى خلالها الشاعر جايز بن عنزي الأكلبي قصيدة بهذه المناسبة، بعدها سمح بمداخلات من قبل الضيوف رجال الإعلام والأعمال.

وكان للحضور فرصة للسحب على الجوائز التي رصدها الملتقى للحضور، إضافة لعملاء فندق "مداريم كراون"، حيث أشرفت الغرفة التجارية عبر مندوبها فهد بن سليهم لضمان سلامة وصول الجوائز لأصحابها، وشارك بالسحب على العديد من الجوائز والسيارات.

وفي نهاية حفل الملتقى قدم رجل الأعمال حمود الذييب راعي الملتقى، دروع الشكر للرعاة.