النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انفجار بمخيم للاجئين السوريين قرب الأردن يخلف عدداً من القتلى

عقب أيام من محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع  انفجار، اليوم السبت، بمخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية، أدى لمقتل 4 أشخاص.

وأوردت سكاي نيوز عن أحد المصادر أن الانفجار أعقبه سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، من دون معلومات عن سبب وظروف الانفجار وأصوات إطلاق النار.

وبحسب المرصد "شهد مخيم الركبان في الأيام والأسابيع الفائتة، محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انفجار بمخيم للاجئين السوريين قرب الأردن يخلف عدداً من القتلى
سبق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع  انفجار، اليوم السبت، بمخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية، أدى لمقتل 4 أشخاص.

وأوردت سكاي نيوز عن أحد المصادر أن الانفجار أعقبه سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، من دون معلومات عن سبب وظروف الانفجار وأصوات إطلاق النار.

وبحسب المرصد "شهد مخيم الركبان في الأيام والأسابيع الفائتة، محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
03:19 PM
عقب أيام من محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر

انفجار بمخيم للاجئين السوريين قرب الأردن يخلف عدداً من القتلى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,115

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع  انفجار، اليوم السبت، بمخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية، أدى لمقتل 4 أشخاص.

وأوردت سكاي نيوز عن أحد المصادر أن الانفجار أعقبه سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، من دون معلومات عن سبب وظروف الانفجار وأصوات إطلاق النار.

وبحسب المرصد "شهد مخيم الركبان في الأيام والأسابيع الفائتة، محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر".

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,991
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,893
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة