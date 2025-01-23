انفجار بمخيم للاجئين السوريين قرب الأردن يخلف عدداً من القتلى

عقب أيام من محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع انفجار، اليوم السبت، بمخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية، أدى لمقتل 4 أشخاص.



وأوردت سكاي نيوز عن أحد المصادر أن الانفجار أعقبه سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، من دون معلومات عن سبب وظروف الانفجار وأصوات إطلاق النار.



وبحسب المرصد "شهد مخيم الركبان في الأيام والأسابيع الفائتة، محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر".