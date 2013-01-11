ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقان شعبيان في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً؛ بينما تبنّى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.

قالت "سكاي نيوز": إن انفجاراً شديداً وقع صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

انفجار "عنيف" في بغداد ولا أنباء عن ضحايا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-10 قالت "سكاي نيوز": إن انفجاراً شديداً وقع صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد. ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقان شعبيان في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً؛ بينما تبنّى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438 11:55 AM

انفجار "عنيف" في بغداد ولا أنباء عن ضحايا





A A A





1 مشاركة

قالت "سكاي نيوز": إن انفجاراً شديداً وقع صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقان شعبيان في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً؛ بينما تبنّى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.