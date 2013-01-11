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انفجار "عنيف" في بغداد ولا أنباء عن ضحايا

 قالت "سكاي نيوز": إن انفجاراً شديداً وقع صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

 

ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقان شعبيان في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً؛ بينما تبنّى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.

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انفجار "عنيف" في بغداد ولا أنباء عن ضحايا
سبق

 قالت "سكاي نيوز": إن انفجاراً شديداً وقع صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

 

ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقان شعبيان في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً؛ بينما تبنّى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:55 AM

انفجار "عنيف" في بغداد ولا أنباء عن ضحايا

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قالت "سكاي نيوز": إن انفجاراً شديداً وقع صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

 

ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقان شعبيان في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً؛ بينما تبنّى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.

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