صحيفة فرنسية: إصابة 5 في انفجار المفاعل النووي

الأجهزة الأمنية تؤكد أن الوضع في نطاق السيطرة

ذكرت صحيفة "لو دوفان ليبيريه" الفرنسية المحلية، أن سلطات المحافظة الفرنسية التى شهدت انفجارًا جزئيًّا بمفاعلها النووى، أعلنت إصابة خمسة أشخاص على الأقل فى هذا الحادث بإصابات خفيفة، وأنه من المرجح أن يكون هناك مصابون آخرون.



وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن السلطات تلقت البلاغ بوقوع انفجار، وتواجد دخان كثيف داخل مبنى المفاعل.



ووفق رويترز أكد رجال الحماية المدنية أن الواقعة بالكامل وقعت داخل المفاعل، ولكن لا توجد أى مخاطر بشأن احتمال وقوع تسرب إشعاعى أو تخريب فى جسم المفاعل.



يُذكر أن أجهزة الأمن والطوارئ التى انتقلت لمقر الحادث على الفور، أعلنت من قبل عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن تعلن السلطات المحلية العدد الأولى، بينما أكدت الأجهزة الأمنية أن الوضع حاليا يدخل فى نطاق السيطرة، وأن الانفجار جزئى ووقع فى إحدى الغرف الخاصة بالماكينات.

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انفجار محطة نووية غرب فرنسا وسقوط ضحايا

وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وكشفت وسائل إعلام عن وجود مصابين، دون ذكر معلومات تفصيلية عن الواقعة.

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