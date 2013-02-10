النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة فرنسية: إصابة 5 في انفجار المفاعل النووي

الأجهزة الأمنية تؤكد أن الوضع في نطاق السيطرة

 ذكرت صحيفة "لو دوفان ليبيريه" الفرنسية المحلية، أن سلطات المحافظة الفرنسية التى شهدت انفجارًا جزئيًّا بمفاعلها النووى، أعلنت إصابة خمسة أشخاص على الأقل فى هذا الحادث بإصابات خفيفة، وأنه من المرجح أن يكون هناك مصابون آخرون.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن السلطات تلقت البلاغ بوقوع انفجار، وتواجد دخان كثيف داخل مبنى المفاعل.

ووفق رويترز أكد رجال الحماية المدنية أن الواقعة بالكامل وقعت داخل المفاعل، ولكن لا توجد أى مخاطر بشأن احتمال وقوع تسرب إشعاعى أو تخريب فى جسم المفاعل.

يُذكر أن أجهزة الأمن والطوارئ التى انتقلت لمقر الحادث على الفور، أعلنت من قبل عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن تعلن السلطات المحلية العدد الأولى، بينما أكدت الأجهزة الأمنية أن الوضع حاليا يدخل فى نطاق السيطرة، وأن الانفجار جزئى ووقع فى إحدى الغرف الخاصة بالماكينات.

 

__________

 

انفجار محطة نووية غرب فرنسا وسقوط ضحايا

وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وكشفت وسائل إعلام عن وجود مصابين، دون ذكر معلومات تفصيلية عن الواقعة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفّرها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
صحيفة فرنسية: إصابة 5 في انفجار المفاعل النووي
سبق

 ذكرت صحيفة "لو دوفان ليبيريه" الفرنسية المحلية، أن سلطات المحافظة الفرنسية التى شهدت انفجارًا جزئيًّا بمفاعلها النووى، أعلنت إصابة خمسة أشخاص على الأقل فى هذا الحادث بإصابات خفيفة، وأنه من المرجح أن يكون هناك مصابون آخرون.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن السلطات تلقت البلاغ بوقوع انفجار، وتواجد دخان كثيف داخل مبنى المفاعل.

ووفق رويترز أكد رجال الحماية المدنية أن الواقعة بالكامل وقعت داخل المفاعل، ولكن لا توجد أى مخاطر بشأن احتمال وقوع تسرب إشعاعى أو تخريب فى جسم المفاعل.

يُذكر أن أجهزة الأمن والطوارئ التى انتقلت لمقر الحادث على الفور، أعلنت من قبل عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن تعلن السلطات المحلية العدد الأولى، بينما أكدت الأجهزة الأمنية أن الوضع حاليا يدخل فى نطاق السيطرة، وأن الانفجار جزئى ووقع فى إحدى الغرف الخاصة بالماكينات.

 

__________

 

انفجار محطة نووية غرب فرنسا وسقوط ضحايا

وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وكشفت وسائل إعلام عن وجود مصابين، دون ذكر معلومات تفصيلية عن الواقعة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفّرها.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
02:09 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:23 AM
الأجهزة الأمنية تؤكد أن الوضع في نطاق السيطرة

صحيفة فرنسية: إصابة 5 في انفجار المفاعل النووي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
14,031

 ذكرت صحيفة "لو دوفان ليبيريه" الفرنسية المحلية، أن سلطات المحافظة الفرنسية التى شهدت انفجارًا جزئيًّا بمفاعلها النووى، أعلنت إصابة خمسة أشخاص على الأقل فى هذا الحادث بإصابات خفيفة، وأنه من المرجح أن يكون هناك مصابون آخرون.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن السلطات تلقت البلاغ بوقوع انفجار، وتواجد دخان كثيف داخل مبنى المفاعل.

ووفق رويترز أكد رجال الحماية المدنية أن الواقعة بالكامل وقعت داخل المفاعل، ولكن لا توجد أى مخاطر بشأن احتمال وقوع تسرب إشعاعى أو تخريب فى جسم المفاعل.

يُذكر أن أجهزة الأمن والطوارئ التى انتقلت لمقر الحادث على الفور، أعلنت من قبل عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن تعلن السلطات المحلية العدد الأولى، بينما أكدت الأجهزة الأمنية أن الوضع حاليا يدخل فى نطاق السيطرة، وأن الانفجار جزئى ووقع فى إحدى الغرف الخاصة بالماكينات.

 

__________

 

انفجار محطة نووية غرب فرنسا وسقوط ضحايا

وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وكشفت وسائل إعلام عن وجود مصابين، دون ذكر معلومات تفصيلية عن الواقعة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفّرها.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,103
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,423
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,826
3000

3000

01 فبراير
3,048

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة