النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انكشاف حيلة "المقعد الخلفي" تُحبط محاولتي تهريب 51 ألف حبة محظورة

عمليتان أحبطهما جمرك الحديثة بعد الاشتباه في أجسام غريبة وتجويف الإسفنج

أحبط جمرك الحديثة محاولتين لتهريب حبوب الكبتاجون بلغ عددها (51.9) ألف حبة، مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي، في كل عملية.

 

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه في المحاولة الأولى، وبعد قدوم المركبة وإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة على الجسر الذي تثبت عليه المقاعد الخلفية، وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت كميتها (39.9) ألف حبة.

 

وأضاف: "أما المحاولة الثانية، فقد تم إحباط محاولة تهريب (12) ألف حبة كبتاجون، فعند إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة قادمة، وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية الحبوب مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي؛ بعد أن تم تجويف الإسفنج ووضع الحبوب بداخلها بطريقة فنية وإعادة المقعد لحالته الطبيعية".

 

وأكد مدير عام جمرك الحديثة الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة؛ مشيراً إلى أن ذلك يتضح من خلال إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كل المنافذ الجمركية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انكشاف حيلة "المقعد الخلفي" تُحبط محاولتي تهريب 51 ألف حبة محظورة
سبق

أحبط جمرك الحديثة محاولتين لتهريب حبوب الكبتاجون بلغ عددها (51.9) ألف حبة، مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي، في كل عملية.

 

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه في المحاولة الأولى، وبعد قدوم المركبة وإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة على الجسر الذي تثبت عليه المقاعد الخلفية، وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت كميتها (39.9) ألف حبة.

 

وأضاف: "أما المحاولة الثانية، فقد تم إحباط محاولة تهريب (12) ألف حبة كبتاجون، فعند إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة قادمة، وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية الحبوب مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي؛ بعد أن تم تجويف الإسفنج ووضع الحبوب بداخلها بطريقة فنية وإعادة المقعد لحالته الطبيعية".

 

وأكد مدير عام جمرك الحديثة الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة؛ مشيراً إلى أن ذلك يتضح من خلال إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كل المنافذ الجمركية.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:39 AM
عمليتان أحبطهما جمرك الحديثة بعد الاشتباه في أجسام غريبة وتجويف الإسفنج

انكشاف حيلة "المقعد الخلفي" تُحبط محاولتي تهريب 51 ألف حبة محظورة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
25,416

أحبط جمرك الحديثة محاولتين لتهريب حبوب الكبتاجون بلغ عددها (51.9) ألف حبة، مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي، في كل عملية.

 

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه في المحاولة الأولى، وبعد قدوم المركبة وإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة على الجسر الذي تثبت عليه المقاعد الخلفية، وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت كميتها (39.9) ألف حبة.

 

وأضاف: "أما المحاولة الثانية، فقد تم إحباط محاولة تهريب (12) ألف حبة كبتاجون، فعند إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة قادمة، وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية الحبوب مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي؛ بعد أن تم تجويف الإسفنج ووضع الحبوب بداخلها بطريقة فنية وإعادة المقعد لحالته الطبيعية".

 

وأكد مدير عام جمرك الحديثة الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة؛ مشيراً إلى أن ذلك يتضح من خلال إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كل المنافذ الجمركية.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,990
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,888
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة