انكشاف حيلة "المقعد الخلفي" تُحبط محاولتي تهريب 51 ألف حبة محظورة

عمليتان أحبطهما جمرك الحديثة بعد الاشتباه في أجسام غريبة وتجويف الإسفنج

أحبط جمرك الحديثة محاولتين لتهريب حبوب الكبتاجون بلغ عددها (51.9) ألف حبة، مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي، في كل عملية.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه في المحاولة الأولى، وبعد قدوم المركبة وإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة على الجسر الذي تثبت عليه المقاعد الخلفية، وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت كميتها (39.9) ألف حبة.

وأضاف: "أما المحاولة الثانية، فقد تم إحباط محاولة تهريب (12) ألف حبة كبتاجون، فعند إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة قادمة، وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية الحبوب مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي؛ بعد أن تم تجويف الإسفنج ووضع الحبوب بداخلها بطريقة فنية وإعادة المقعد لحالته الطبيعية".

وأكد مدير عام جمرك الحديثة الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة؛ مشيراً إلى أن ذلك يتضح من خلال إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كل المنافذ الجمركية.