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بآلة حادة على رأسه .. مجهولون يعتدون على مبتعث بأمريكا ويلزمونه السرير الأبيض

كان يقود مركبة فارهة ورواية تتحدث عن وقوع الجريمة بدافع السرقة والشرطة تتقصّى

يرقد مبتعث على السرير الأبيض بمستشفى "مورهد" بولاية كنتاكي؛ إثر اعتداء مجموعة أشخاص عليه في أثناء قيادته سيارته الفارهة.

 

تفصيلاً، أكّد مبتعث بولاية كنتاكي، تحتفظ "سبق" باسمه، تنويم مبتعث قَدِم حديثاً لدراسة البكالوريوس في تخصُّص الإدارة المالية بمستشفى "مورهد" في ولاية كنتاكي الأمريكية، مضيفاً أن الشرطة طرقت باب زميل له سائلين عن هوية المُعتدى عليه.

 

وأضاف: "حالة المبتعث مستقرّة بعد تدخل جراحي من قِبل أطباء المستشفى"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن السرقة كانت الدافع الحقيقي لاعتداء الجناة على المبتعث بعد استيقافهم المبتعث المصاب عندما كان يقود مركبته الفارهة، ومن ثم ضَربه على رأسه بآلة حادة.

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بآلة حادة على رأسه .. مجهولون يعتدون على مبتعث بأمريكا ويلزمونه السرير الأبيض
سبق

يرقد مبتعث على السرير الأبيض بمستشفى "مورهد" بولاية كنتاكي؛ إثر اعتداء مجموعة أشخاص عليه في أثناء قيادته سيارته الفارهة.

 

تفصيلاً، أكّد مبتعث بولاية كنتاكي، تحتفظ "سبق" باسمه، تنويم مبتعث قَدِم حديثاً لدراسة البكالوريوس في تخصُّص الإدارة المالية بمستشفى "مورهد" في ولاية كنتاكي الأمريكية، مضيفاً أن الشرطة طرقت باب زميل له سائلين عن هوية المُعتدى عليه.

 

وأضاف: "حالة المبتعث مستقرّة بعد تدخل جراحي من قِبل أطباء المستشفى"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن السرقة كانت الدافع الحقيقي لاعتداء الجناة على المبتعث بعد استيقافهم المبتعث المصاب عندما كان يقود مركبته الفارهة، ومن ثم ضَربه على رأسه بآلة حادة.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:04 AM
كان يقود مركبة فارهة ورواية تتحدث عن وقوع الجريمة بدافع السرقة والشرطة تتقصّى

بآلة حادة على رأسه .. مجهولون يعتدون على مبتعث بأمريكا ويلزمونه السرير الأبيض

A A A
سويد الحارثي - واشنطن
31
38,537

يرقد مبتعث على السرير الأبيض بمستشفى "مورهد" بولاية كنتاكي؛ إثر اعتداء مجموعة أشخاص عليه في أثناء قيادته سيارته الفارهة.

 

تفصيلاً، أكّد مبتعث بولاية كنتاكي، تحتفظ "سبق" باسمه، تنويم مبتعث قَدِم حديثاً لدراسة البكالوريوس في تخصُّص الإدارة المالية بمستشفى "مورهد" في ولاية كنتاكي الأمريكية، مضيفاً أن الشرطة طرقت باب زميل له سائلين عن هوية المُعتدى عليه.

 

وأضاف: "حالة المبتعث مستقرّة بعد تدخل جراحي من قِبل أطباء المستشفى"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن السرقة كانت الدافع الحقيقي لاعتداء الجناة على المبتعث بعد استيقافهم المبتعث المصاب عندما كان يقود مركبته الفارهة، ومن ثم ضَربه على رأسه بآلة حادة.

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