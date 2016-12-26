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بأمر الملك .. حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
نظرًا لما يتعرَّض له الأشقاء في سوريا من معاناة، خاصة المهجَّرين من حلب وغيرها، الذين انقطعت بهم السُّبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية، بدءًا من يوم غد الثلاثاء 28 / 3 / 1438هـ؛ لإغاثة الشعب السوري الشقيق، كما وجَّه - حفظه الله - بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جدًّا.
وقد دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال. 

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بأمر الملك .. حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
نظرًا لما يتعرَّض له الأشقاء في سوريا من معاناة، خاصة المهجَّرين من حلب وغيرها، الذين انقطعت بهم السُّبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية، بدءًا من يوم غد الثلاثاء 28 / 3 / 1438هـ؛ لإغاثة الشعب السوري الشقيق، كما وجَّه - حفظه الله - بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جدًّا.
وقد دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال. 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
09:51 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2016 - 28 ربيع الأول 1438
01:06 AM

بأمر الملك .. حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
68
50,172

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
نظرًا لما يتعرَّض له الأشقاء في سوريا من معاناة، خاصة المهجَّرين من حلب وغيرها، الذين انقطعت بهم السُّبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية، بدءًا من يوم غد الثلاثاء 28 / 3 / 1438هـ؛ لإغاثة الشعب السوري الشقيق، كما وجَّه - حفظه الله - بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جدًّا.
وقد دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال. 

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