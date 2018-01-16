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باحث: خروج العاملين للتدخين خطر على مصابي "الشفرة الزرقاء"

أكد ضرورة تنظيم الإجراءات للحفاظ على سلامة المرضى

حذر باحث ومدرب في سلامة المرضى من خطورة الخروج المتكرر للعاملين في المستشفيات من أجل التدخين، مبيناً أن العاملين في بعض التخصصات يستلزم تواجدهم في أقسام الرعاية الصحية بشكل دائم أثناء ساعات الدوام، وذلك لتقديم الرعاية الصحية.

 

وقال الباحث "سلطان المطيري" لـ"سبق": إن بعض المدخنين من العاملين في المستشفيات قد يخرج من قسم الرعاية الصحية على فترات متكررة لفترة من الوقت من أجل التدخين، وهذه الفترة قد تصل إلى 20 دقيقة؛ وذلك بسبب استخدامهم المصاعد ثم المرور مع ممرات المستشفى للوصول إلى منطقة التدخين خارج المستشفى.

 

وبين "المطيري" أن خطر الخروج المتكرر للعاملين المدخنين يزيد في حال وجود نقص عدد العاملين في المناوبة؛ مما قد ينتج عن ذلك وفيات المرضى لعدم وجود العدد والتخصصات المطلوبة والكافية أثناء حالات الشفرة الزرقاء "توقف القلب والتنفس"، التي تتطلب التدخل في وقت أقل من خمس دقائق من أجل إنقاذ حياة المريض.

 

وأردف "المطيري": أقسام العناية المركزة هي من الأقسام الأكثر تضرراً في حال وجود خروج متكرر للعاملين المدخنين؛ بسبب الحالات الحرجة للمرضى التي تتطلب المتابعة والتواجد المستمر؛ حيث إن أحد التخصصات يشترط تواجد العاملين فيه بمعدل "1:1" موظف لكل مريض، بينما التواجد الدائم للعاملين الآخرين في مثل هذه الأقسام له دور في اتخاذ القرار المتعلق بمجال الرعاية الصحية الحرجة، مؤكداً أن تنظيم خروج العاملين يحب أن يتم بناء على السياسات والإجراءات للحفاظ على سلامة المرضى.

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باحث: خروج العاملين للتدخين خطر على مصابي "الشفرة الزرقاء"
سبق

حذر باحث ومدرب في سلامة المرضى من خطورة الخروج المتكرر للعاملين في المستشفيات من أجل التدخين، مبيناً أن العاملين في بعض التخصصات يستلزم تواجدهم في أقسام الرعاية الصحية بشكل دائم أثناء ساعات الدوام، وذلك لتقديم الرعاية الصحية.

 

وقال الباحث "سلطان المطيري" لـ"سبق": إن بعض المدخنين من العاملين في المستشفيات قد يخرج من قسم الرعاية الصحية على فترات متكررة لفترة من الوقت من أجل التدخين، وهذه الفترة قد تصل إلى 20 دقيقة؛ وذلك بسبب استخدامهم المصاعد ثم المرور مع ممرات المستشفى للوصول إلى منطقة التدخين خارج المستشفى.

 

وبين "المطيري" أن خطر الخروج المتكرر للعاملين المدخنين يزيد في حال وجود نقص عدد العاملين في المناوبة؛ مما قد ينتج عن ذلك وفيات المرضى لعدم وجود العدد والتخصصات المطلوبة والكافية أثناء حالات الشفرة الزرقاء "توقف القلب والتنفس"، التي تتطلب التدخل في وقت أقل من خمس دقائق من أجل إنقاذ حياة المريض.

 

وأردف "المطيري": أقسام العناية المركزة هي من الأقسام الأكثر تضرراً في حال وجود خروج متكرر للعاملين المدخنين؛ بسبب الحالات الحرجة للمرضى التي تتطلب المتابعة والتواجد المستمر؛ حيث إن أحد التخصصات يشترط تواجد العاملين فيه بمعدل "1:1" موظف لكل مريض، بينما التواجد الدائم للعاملين الآخرين في مثل هذه الأقسام له دور في اتخاذ القرار المتعلق بمجال الرعاية الصحية الحرجة، مؤكداً أن تنظيم خروج العاملين يحب أن يتم بناء على السياسات والإجراءات للحفاظ على سلامة المرضى.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
05:26 PM
أكد ضرورة تنظيم الإجراءات للحفاظ على سلامة المرضى

باحث: خروج العاملين للتدخين خطر على مصابي "الشفرة الزرقاء"

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
25
27,026

حذر باحث ومدرب في سلامة المرضى من خطورة الخروج المتكرر للعاملين في المستشفيات من أجل التدخين، مبيناً أن العاملين في بعض التخصصات يستلزم تواجدهم في أقسام الرعاية الصحية بشكل دائم أثناء ساعات الدوام، وذلك لتقديم الرعاية الصحية.

 

وقال الباحث "سلطان المطيري" لـ"سبق": إن بعض المدخنين من العاملين في المستشفيات قد يخرج من قسم الرعاية الصحية على فترات متكررة لفترة من الوقت من أجل التدخين، وهذه الفترة قد تصل إلى 20 دقيقة؛ وذلك بسبب استخدامهم المصاعد ثم المرور مع ممرات المستشفى للوصول إلى منطقة التدخين خارج المستشفى.

 

وبين "المطيري" أن خطر الخروج المتكرر للعاملين المدخنين يزيد في حال وجود نقص عدد العاملين في المناوبة؛ مما قد ينتج عن ذلك وفيات المرضى لعدم وجود العدد والتخصصات المطلوبة والكافية أثناء حالات الشفرة الزرقاء "توقف القلب والتنفس"، التي تتطلب التدخل في وقت أقل من خمس دقائق من أجل إنقاذ حياة المريض.

 

وأردف "المطيري": أقسام العناية المركزة هي من الأقسام الأكثر تضرراً في حال وجود خروج متكرر للعاملين المدخنين؛ بسبب الحالات الحرجة للمرضى التي تتطلب المتابعة والتواجد المستمر؛ حيث إن أحد التخصصات يشترط تواجد العاملين فيه بمعدل "1:1" موظف لكل مريض، بينما التواجد الدائم للعاملين الآخرين في مثل هذه الأقسام له دور في اتخاذ القرار المتعلق بمجال الرعاية الصحية الحرجة، مؤكداً أن تنظيم خروج العاملين يحب أن يتم بناء على السياسات والإجراءات للحفاظ على سلامة المرضى.

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