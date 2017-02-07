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باحث فلكي لـ "سبق": خسوف كاذب للقمر السبت المُقبل

أكد أنه يعود لتشكل الظل المخروطي للأرض ولا يُرى للعامة

يكتمل القمر بدرًا منتصف شهر جمادى الأولى، مساء السبت القادم، وهو قريب من المستوى الكسوفي، الذي تتكون فيه ظاهرتا الخسوف والكسوف.

 

أوضح الباحث الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم بن محمد هندي لـ "سبق"، بأنه عندما يصادف اكتمال القمر بدرًا وهو قريب من المستوى الكسوفي تحدث ظاهرة خسوف شبه الظل للقمر والتي فيها يُحجب جزء من ضوء الشمس عن القمر فيقلل من إضاءة القمر بشكلٍ طفيف لا يُلاحظ عادةً إلا إذا كنت تتابع القمر بشكلٍ مستمر.

 

وقال هندي: لأن الخسوف غير واضح للعامة ولا يُظلم بشكلٍ تام قرص القمر يُسمى بـ "الخسوف الكاذب" كنايةً على خسوف شبه الظل أو الخسوف الظليلي، وهو نوع من أنواع الخسوف، وهو النوع الوحيد من الخسوفات التي لا تُقام لها صلاة الخسوف فلا يعتبر خسوفًا شرعيًا.

 

وأكد هندي أن الذي يسبب الخسوف الكاذب هو تشكُل الظل المخروطي للأرض وذلك لاختلاف أحجام الشمس والأرض فيكون خلف الأرض ظلاً مخروطي الشكل يحيط بهذا الظل منطقة تسمى شبه الظل وهي المنطقة التي إذا عبر من خلالها القمر يحدث له خسوف شبه الظل.

 

وأضاف أنه عند تتبع القمر مساء السبت القادم منذ شروقه مع غروب الشمس يمكن ملاحظة تغير في لونه وإظلام في جهته الشمالية منذ بداية الخسوف الكاذب الساعة 1:34 بعد منتصف الليل ، ويستمر إلى الساعة 5:53 فجر الأحد  ، وتصل ذروة الخسوف الكاذب الساعة 3:30 فجر الأحد .

 

وبينَ الفلكي هندي بأنه يمكن ملاحظة الخسوف الكاذب في حالة رصد القمر بشكلٍ مستمر منذ بداية الخسوف في جميع الدول التي تشاهد القمر خلال فترة الخسوف التي تمددت إلى أربع ساعات وربع تقريبًا.

 

وذكر أن الخسوف لا يبدو لعامة الناس حيث يصعب تمييزه على سطح القمر رغم أن منطقة شبه الظل تُغطي أكثر من 98% من سطح القمر وسيبدو البدر مائلاً للون الرمادي الباهت.

 

وأشار إلى أن المملكة ستكون على موعد خسوف جزئي حقيقي للقمر في منتصف ذي القعدة القادم بمشيئة الله تعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث فلكي لـ "سبق": خسوف كاذب للقمر السبت المُقبل
سبق

يكتمل القمر بدرًا منتصف شهر جمادى الأولى، مساء السبت القادم، وهو قريب من المستوى الكسوفي، الذي تتكون فيه ظاهرتا الخسوف والكسوف.

 

أوضح الباحث الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم بن محمد هندي لـ "سبق"، بأنه عندما يصادف اكتمال القمر بدرًا وهو قريب من المستوى الكسوفي تحدث ظاهرة خسوف شبه الظل للقمر والتي فيها يُحجب جزء من ضوء الشمس عن القمر فيقلل من إضاءة القمر بشكلٍ طفيف لا يُلاحظ عادةً إلا إذا كنت تتابع القمر بشكلٍ مستمر.

 

وقال هندي: لأن الخسوف غير واضح للعامة ولا يُظلم بشكلٍ تام قرص القمر يُسمى بـ "الخسوف الكاذب" كنايةً على خسوف شبه الظل أو الخسوف الظليلي، وهو نوع من أنواع الخسوف، وهو النوع الوحيد من الخسوفات التي لا تُقام لها صلاة الخسوف فلا يعتبر خسوفًا شرعيًا.

 

وأكد هندي أن الذي يسبب الخسوف الكاذب هو تشكُل الظل المخروطي للأرض وذلك لاختلاف أحجام الشمس والأرض فيكون خلف الأرض ظلاً مخروطي الشكل يحيط بهذا الظل منطقة تسمى شبه الظل وهي المنطقة التي إذا عبر من خلالها القمر يحدث له خسوف شبه الظل.

 

وأضاف أنه عند تتبع القمر مساء السبت القادم منذ شروقه مع غروب الشمس يمكن ملاحظة تغير في لونه وإظلام في جهته الشمالية منذ بداية الخسوف الكاذب الساعة 1:34 بعد منتصف الليل ، ويستمر إلى الساعة 5:53 فجر الأحد  ، وتصل ذروة الخسوف الكاذب الساعة 3:30 فجر الأحد .

 

وبينَ الفلكي هندي بأنه يمكن ملاحظة الخسوف الكاذب في حالة رصد القمر بشكلٍ مستمر منذ بداية الخسوف في جميع الدول التي تشاهد القمر خلال فترة الخسوف التي تمددت إلى أربع ساعات وربع تقريبًا.

 

وذكر أن الخسوف لا يبدو لعامة الناس حيث يصعب تمييزه على سطح القمر رغم أن منطقة شبه الظل تُغطي أكثر من 98% من سطح القمر وسيبدو البدر مائلاً للون الرمادي الباهت.

 

وأشار إلى أن المملكة ستكون على موعد خسوف جزئي حقيقي للقمر في منتصف ذي القعدة القادم بمشيئة الله تعالى.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:01 PM
أكد أنه يعود لتشكل الظل المخروطي للأرض ولا يُرى للعامة

باحث فلكي لـ "سبق": خسوف كاذب للقمر السبت المُقبل

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فهد العتيبي - الرياض
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يكتمل القمر بدرًا منتصف شهر جمادى الأولى، مساء السبت القادم، وهو قريب من المستوى الكسوفي، الذي تتكون فيه ظاهرتا الخسوف والكسوف.

 

أوضح الباحث الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم بن محمد هندي لـ "سبق"، بأنه عندما يصادف اكتمال القمر بدرًا وهو قريب من المستوى الكسوفي تحدث ظاهرة خسوف شبه الظل للقمر والتي فيها يُحجب جزء من ضوء الشمس عن القمر فيقلل من إضاءة القمر بشكلٍ طفيف لا يُلاحظ عادةً إلا إذا كنت تتابع القمر بشكلٍ مستمر.

 

وقال هندي: لأن الخسوف غير واضح للعامة ولا يُظلم بشكلٍ تام قرص القمر يُسمى بـ "الخسوف الكاذب" كنايةً على خسوف شبه الظل أو الخسوف الظليلي، وهو نوع من أنواع الخسوف، وهو النوع الوحيد من الخسوفات التي لا تُقام لها صلاة الخسوف فلا يعتبر خسوفًا شرعيًا.

 

وأكد هندي أن الذي يسبب الخسوف الكاذب هو تشكُل الظل المخروطي للأرض وذلك لاختلاف أحجام الشمس والأرض فيكون خلف الأرض ظلاً مخروطي الشكل يحيط بهذا الظل منطقة تسمى شبه الظل وهي المنطقة التي إذا عبر من خلالها القمر يحدث له خسوف شبه الظل.

 

وأضاف أنه عند تتبع القمر مساء السبت القادم منذ شروقه مع غروب الشمس يمكن ملاحظة تغير في لونه وإظلام في جهته الشمالية منذ بداية الخسوف الكاذب الساعة 1:34 بعد منتصف الليل ، ويستمر إلى الساعة 5:53 فجر الأحد  ، وتصل ذروة الخسوف الكاذب الساعة 3:30 فجر الأحد .

 

وبينَ الفلكي هندي بأنه يمكن ملاحظة الخسوف الكاذب في حالة رصد القمر بشكلٍ مستمر منذ بداية الخسوف في جميع الدول التي تشاهد القمر خلال فترة الخسوف التي تمددت إلى أربع ساعات وربع تقريبًا.

 

وذكر أن الخسوف لا يبدو لعامة الناس حيث يصعب تمييزه على سطح القمر رغم أن منطقة شبه الظل تُغطي أكثر من 98% من سطح القمر وسيبدو البدر مائلاً للون الرمادي الباهت.

 

وأشار إلى أن المملكة ستكون على موعد خسوف جزئي حقيقي للقمر في منتصف ذي القعدة القادم بمشيئة الله تعالى.

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