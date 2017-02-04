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"الحصيني" حالة جوية متوقعة على أجزاء من المملكة.. تعرف على تفاصيلها

"الثبيتي": تؤثر على المنطقة الغربية والوسطى وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة أن يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة على الشمالية والوسطى من المملكة، ومتوقع حالة ماطره بمشيئة الله من مساء يوم غد الأحد وتستمر ثلاثة أيام.

وبين الحصيني أنه يتوقع تشكل السحب على مرتفعات مختلفة من المملكة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة والقصيم والرياض وخاصة المحافظات الشمالية ثم الشرقية.

وأكد أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً تكون غزيرة خاصة على نواحي المنطقة الغربية، وهو ما يمهد لحالة جوية أوسع إن شاء الله.

بدوره، أكد الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي أن حالة ممطرة مع عدم الاستقرار الجوي، ستسود في عدد من مناطق المملكة، اعتباراً من مساء غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال "الثبيتي": "سوف تؤثر الحالة على المنطقة الغربية "مكة المكرمة والطائف وجدة ورابغ وأجزاء من منطقة المدينة المنورة"، ثم تتجه إلى المنطقة الوسطى جهة "الدوادمي وعفيف والقصيم"، وستكون جيدة على المنطقة الغربية".

وتشهد أجواء المملكة، منذ أيام قليلة، موجة برد قوية وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، يصل إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية والوسطى في ما يسمى "مرحلة الصقيع".

ياسر العتيبي الطائف خالد الشاماني المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" حالة جوية متوقعة على أجزاء من المملكة.. تعرف على تفاصيلها
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة أن يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة على الشمالية والوسطى من المملكة، ومتوقع حالة ماطره بمشيئة الله من مساء يوم غد الأحد وتستمر ثلاثة أيام.

وبين الحصيني أنه يتوقع تشكل السحب على مرتفعات مختلفة من المملكة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة والقصيم والرياض وخاصة المحافظات الشمالية ثم الشرقية.

وأكد أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً تكون غزيرة خاصة على نواحي المنطقة الغربية، وهو ما يمهد لحالة جوية أوسع إن شاء الله.

بدوره، أكد الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي أن حالة ممطرة مع عدم الاستقرار الجوي، ستسود في عدد من مناطق المملكة، اعتباراً من مساء غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال "الثبيتي": "سوف تؤثر الحالة على المنطقة الغربية "مكة المكرمة والطائف وجدة ورابغ وأجزاء من منطقة المدينة المنورة"، ثم تتجه إلى المنطقة الوسطى جهة "الدوادمي وعفيف والقصيم"، وستكون جيدة على المنطقة الغربية".

وتشهد أجواء المملكة، منذ أيام قليلة، موجة برد قوية وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، يصل إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية والوسطى في ما يسمى "مرحلة الصقيع".

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
05:12 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:47 PM
"الثبيتي": تؤثر على المنطقة الغربية والوسطى وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع

"الحصيني" حالة جوية متوقعة على أجزاء من المملكة.. تعرف على تفاصيلها

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مجموعة من المحررين - جدة
16
111,961

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة أن يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة على الشمالية والوسطى من المملكة، ومتوقع حالة ماطره بمشيئة الله من مساء يوم غد الأحد وتستمر ثلاثة أيام.

وبين الحصيني أنه يتوقع تشكل السحب على مرتفعات مختلفة من المملكة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة والقصيم والرياض وخاصة المحافظات الشمالية ثم الشرقية.

وأكد أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً تكون غزيرة خاصة على نواحي المنطقة الغربية، وهو ما يمهد لحالة جوية أوسع إن شاء الله.

بدوره، أكد الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي أن حالة ممطرة مع عدم الاستقرار الجوي، ستسود في عدد من مناطق المملكة، اعتباراً من مساء غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال "الثبيتي": "سوف تؤثر الحالة على المنطقة الغربية "مكة المكرمة والطائف وجدة ورابغ وأجزاء من منطقة المدينة المنورة"، ثم تتجه إلى المنطقة الوسطى جهة "الدوادمي وعفيف والقصيم"، وستكون جيدة على المنطقة الغربية".

وتشهد أجواء المملكة، منذ أيام قليلة، موجة برد قوية وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، يصل إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية والوسطى في ما يسمى "مرحلة الصقيع".

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