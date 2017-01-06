"باعشن" لـ"الاتحاديين": لا تحرمونا من الدعاء لأجل استرداد حقوق ناديكم

طمأن "حاتم باعشن" رئيس ناد الاتحاد جماهير؛ فريقه بشأن وصولهم لإسبانيا للالتقاء بالمحامي الإسباني الموكل لدراسة ملفات الاتحاد الشائكة المتمثلة في القضايا التي على النادي في الفيفا.

وطلب "باعشن" من جماهير العميد، الدعاء حتى يتمكنوا من استعادة حقوق النادي المتمثلة في النقاط الثلاث التي تم خصمها من النادي.

وغرّد "باعشن" قائلًا: "أحبائي جمهور الذهب، اليوم وصلنا فالنسيا وغدًا نلتقي مع محامي النادي، لا تحرمونا من دعاكم من أجل استرجاع حقوق ناديكم. أحبكم جميعًا".

