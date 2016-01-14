باعشن: هذه بعض القضايا التي سددناها والمولد لم يتلق عرضاً صينياً

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حاتم باعشن في بيان صحفي أن النادي قام بتحويل مبالغ مالية ضمن العمل الذي يقوم به المجلس لحل مشكلة ملف ديون القضايا الخارجية، كاشفاً عن تحويل دفعة من مستحقات المدرب السابق للفريق الكروي الأول الروماني بولوني ودفعة للاعب البرازيلي ديجو دي سوزا، بالإضافة لثلاث دفعات أخرى لسداد قضايا دفعات خارجية أخرى.

كما استغرب رئيس النادي من التسريبات التي أثارها البعض حول وجود عرض من نادٍ صيني لنجم الفريق الأول اللاعب فهد المولد، خصوصًا وأن اللاعب في مهمة وطنية مع المنتخب في دولة الإمارات، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هناك أي عرض رسمي تلقاه النادي في هذا الخصوص.

وأكد باعشن أن المركز الإعلامي هو المصدر الوحيد لإعلان أخبار تعاقدات النادي بعد أن تأخذ الطابع الرسمي ويجتاز اللاعب الفحوصات الطبية.