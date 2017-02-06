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رحلة سياحية تُبعد لاعبي الاتحاد عن التدريب.. والإصابة تُغيّب الأنصاري

باعشن يجتمع مع سييرا بدون نتائج

 اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حاتم باعشن، ونائبه عمر أحمد مسعود، مساء أمس، بمدرب الفريق الأول لكرة القدم التشيلي لويس سييرا.


وناقش الاجتماع الذي تم وسط مران غاب عنه عدد من نجوم الفريق لوجودهم في رحلة سياحية خارج المملكة، باستثناء عوض خريص الغائب لمرض والدته، مستوى ونتيجة الفريق في المباراة الماضية، واستراتيجية العمل والإعداد للمرحلة المقبلة التي ستتضمن نهائي كأس سمو ولي العهد ومسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين لتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي الأخطاء، فيما لم تتخذ إدارة النادي أي قرار أو إصلاحات فنية طالبت بها جماهير النادي.


 وأعلن الراعي الطبي شركة بوبا عن حاجة اللاعب الكويتي المحترف في صفوف الفريق فهد الأنصاري إلى راحة لمدة 5 أيام مع الاستمرار في العلاج التأهيلي لمدة أسبوعين، بعد أن ‏أكدت الفحوص الطبية وجود آلام في أسفل الظهر.
 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رحلة سياحية تُبعد لاعبي الاتحاد عن التدريب.. والإصابة تُغيّب الأنصاري
سبق

 اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حاتم باعشن، ونائبه عمر أحمد مسعود، مساء أمس، بمدرب الفريق الأول لكرة القدم التشيلي لويس سييرا.


وناقش الاجتماع الذي تم وسط مران غاب عنه عدد من نجوم الفريق لوجودهم في رحلة سياحية خارج المملكة، باستثناء عوض خريص الغائب لمرض والدته، مستوى ونتيجة الفريق في المباراة الماضية، واستراتيجية العمل والإعداد للمرحلة المقبلة التي ستتضمن نهائي كأس سمو ولي العهد ومسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين لتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي الأخطاء، فيما لم تتخذ إدارة النادي أي قرار أو إصلاحات فنية طالبت بها جماهير النادي.


 وأعلن الراعي الطبي شركة بوبا عن حاجة اللاعب الكويتي المحترف في صفوف الفريق فهد الأنصاري إلى راحة لمدة 5 أيام مع الاستمرار في العلاج التأهيلي لمدة أسبوعين، بعد أن ‏أكدت الفحوص الطبية وجود آلام في أسفل الظهر.
 
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
12:46 AM
اخر تعديل
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:22 AM
باعشن يجتمع مع سييرا بدون نتائج

رحلة سياحية تُبعد لاعبي الاتحاد عن التدريب.. والإصابة تُغيّب الأنصاري

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
6
12,630

 اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حاتم باعشن، ونائبه عمر أحمد مسعود، مساء أمس، بمدرب الفريق الأول لكرة القدم التشيلي لويس سييرا.


وناقش الاجتماع الذي تم وسط مران غاب عنه عدد من نجوم الفريق لوجودهم في رحلة سياحية خارج المملكة، باستثناء عوض خريص الغائب لمرض والدته، مستوى ونتيجة الفريق في المباراة الماضية، واستراتيجية العمل والإعداد للمرحلة المقبلة التي ستتضمن نهائي كأس سمو ولي العهد ومسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين لتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي الأخطاء، فيما لم تتخذ إدارة النادي أي قرار أو إصلاحات فنية طالبت بها جماهير النادي.


 وأعلن الراعي الطبي شركة بوبا عن حاجة اللاعب الكويتي المحترف في صفوف الفريق فهد الأنصاري إلى راحة لمدة 5 أيام مع الاستمرار في العلاج التأهيلي لمدة أسبوعين، بعد أن ‏أكدت الفحوص الطبية وجود آلام في أسفل الظهر.
 
 

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