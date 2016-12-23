احتفل الشاب محمد بكر باعطية بزفافه إلى ابنة الشيخ تركي حنبولي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
"باعطية" يحتفل بزفافه بمكة
احتفل الشاب محمد بكر باعطية بزفافه إلى ابنة الشيخ تركي حنبولي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
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"باعطية" يحتفل بزفافه بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2016-12-23
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
11:59 PM
"باعطية" يحتفل بزفافه بمكة
احتفل الشاب محمد بكر باعطية بزفافه إلى ابنة الشيخ تركي حنبولي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
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