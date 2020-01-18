بالأسماء.. ترقية 63 موظفاً وموظفة في جامعة شقراء

المباشرة في مقرات ترقيتهم دون مراجعة الجامعة

صدرت موافقة مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ على ترقية 63 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة الإداريين بمختلف المراتب.

وشملت الترقيات عددا من منسوبي الكليات والإدارات ضمن محضر الترقيات الثاني للعام المالي 1437/1438هـ ، وذلك لتوفر شروط شغلها وإكمال الموظفين المدة النظامية لاستحقاق الترقية.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد بن عواض الطريس أنه بناء على المادة الثالثة من لائحة الترقيات فانه يتعين على الموظف مزاولة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ، مشيراً إلى توجيه مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري بضرورة مباشرة المترقين خلال الفترة النظامية في الجهة التي ترقى لها .

من جانبها أكدت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين على عدم مراجعتها مشيرة أن قرارات الترقية سيتم إرسالها عبر ايميلاتهم المسجلة بالجامعة مع إرسال نسخة للجهات المرقين لها، مهيبة بسرعة استكمال إجراءات المباشرة في جهات عملهم من تاريخ صدور القرار.

وصدرت قرارات الترقية للموظفين وللموظفات وفق التالي:

المرتبة التاسعة:

1-عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن المنيعي.

المرتبة الثامنة:

1-أحمد بن تركي متروك العتيبي

2-منصور بن حمود محمد الرويس

المرتبة السابعة:

1-أديب بن محمد ابراهيم اليحيى

2-بدرية بنت حسين عويد العتيبي

3-محمد بن احمد علي الشهري

4-فاروق بن عبد الله علي حمدي

5-نواف بن بدر بادي الدعجاني

المرتبة السادسة:

1-ربيع بن دخيل سعد الدخيل

2-اميرة بنت صالح يحيى اليحيان

3-محمد بن زيد عبد الله الدغيلتين

4-رائد بن عبد العزيز عثمان العنقري

5-حمد بن عبد الله حمد الفهيد

6-عائش بن منيف نايف العتيبي

7-عبد الله بن منصور عثمان اباحسين

8-حمود بن نزال شافي العتيبي

9-نوف بنت عبد العزيز ابراهيم الهاجري

10-بدر بن محمد ابراهيم العمار

11-عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز السعد

12-عبدالله بن محمد عبدالله الغنامي

13-سيف بن مرزوق عبدالرحمن بن عجل

14-عبدالعزيز بن محمد صالح الحميد

15-حسان بن عبدالله مقرن المقرن

16-عبدالرحمن بن سعد محمد الفوزان

المرتبة الخامسة :

1-عبداللطيف بن حمد حنيبل الحافي

2-محمد بن علي محمد الماضي

3-هيفاء بن مطلق جازي العتيبي

4-مشعل بن فهد حسين الحربي

5-ماجد بن مطلق عيد العتيبي

6-يوسف بن حبيب حمود المطيري

7-ريم بنت عبدالله نياف الرويس

8-سهير بنت سعد سليمان الجميعي

9-فاطمة بنت محمد محمد هزازي

10-نواف بن عيد مرزوق الذيابي

11-هاني بن بندر غازي الحربي

12-نوف بن عواض سفر العصيمي

13- تغريد بن عبدالرحمن عبدالله الجريوي

14-اسماء بنت عبدالله علي الغنام

15-رامي بن عبدالله علي السيحاني

16-خلف ضيف الله خلف العتيبي

17-ابراهيم محمد ابراهيم السلوم

المرتبة الرابعة :

1-عبدالله ابراهيم صالح الدحيم

2-عبدالعزيز بن علي عبدالعزيز الهتلان

المرتبة الثالثة

1-عائشة بنت صقر عجل العتيبي

2-خالد بن عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف

3-ضعيان بن محمد عور العتيبي

4-سعود بن حبيليص عويض العتيبي

5-صالح بن احمد طاهر الكعبي

6-ضواحي بن صايل علي السيحاني

7-مساعد بن محسن نهار المطيري

8-عبدالاله بن ابراهيم عبدالله القاسم

9-عباس بن مانع شعيفان الدعجاني

10-قعيد بن قاعد حبيليص العتيبي

11-فهد بن محمد عبدالعزيز الدريبي

المرتبة الثانية:

1-سعد بن عبيد سعد العميري

2-رياض بن عبدالخالق عبدالمحسن محمد

3-غازي صالح نويحي المطيري

4-حياة بنت خضر صويلح المطيري

5-منال بنت ربيع محيا الحربي

6-محمد بن عبده حسين حرقان

7-سعد بن مبارك ضاوي العصيمي

8-سالم بن سمير سالم الكلوي

9-ابراهيم بن عبدالله محمد الفضل