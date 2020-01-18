بالأسماء.. ترقية 63 موظفاً وموظفة في جامعة شقراء

صدرت موافقة مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ على ترقية 63 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة الإداريين بمختلف المراتب.
وشملت الترقيات عددا من منسوبي الكليات والإدارات ضمن محضر الترقيات الثاني للعام المالي 1437/1438هـ ، وذلك لتوفر شروط شغلها وإكمال الموظفين المدة النظامية لاستحقاق الترقية.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد بن عواض الطريس أنه بناء على المادة الثالثة من لائحة الترقيات فانه يتعين على الموظف مزاولة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ، مشيراً إلى توجيه مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري بضرورة مباشرة المترقين خلال الفترة النظامية في الجهة التي ترقى لها .
من جانبها أكدت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين على عدم مراجعتها مشيرة أن قرارات الترقية سيتم إرسالها عبر ايميلاتهم المسجلة بالجامعة مع إرسال نسخة للجهات المرقين لها، مهيبة بسرعة استكمال إجراءات المباشرة في جهات عملهم من تاريخ صدور القرار.
وصدرت قرارات الترقية للموظفين وللموظفات وفق التالي:
صدرت موافقة مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ على ترقية 63 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة الإداريين بمختلف المراتب.
وشملت الترقيات عددا من منسوبي الكليات والإدارات ضمن محضر الترقيات الثاني للعام المالي 1437/1438هـ ، وذلك لتوفر شروط شغلها وإكمال الموظفين المدة النظامية لاستحقاق الترقية.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد بن عواض الطريس أنه بناء على المادة الثالثة من لائحة الترقيات فانه يتعين على الموظف مزاولة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ، مشيراً إلى توجيه مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري بضرورة مباشرة المترقين خلال الفترة النظامية في الجهة التي ترقى لها .
من جانبها أكدت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين على عدم مراجعتها مشيرة أن قرارات الترقية سيتم إرسالها عبر ايميلاتهم المسجلة بالجامعة مع إرسال نسخة للجهات المرقين لها، مهيبة بسرعة استكمال إجراءات المباشرة في جهات عملهم من تاريخ صدور القرار.
وصدرت قرارات الترقية للموظفين وللموظفات وفق التالي:
صدرت موافقة مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ على ترقية 63 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة الإداريين بمختلف المراتب.
وشملت الترقيات عددا من منسوبي الكليات والإدارات ضمن محضر الترقيات الثاني للعام المالي 1437/1438هـ ، وذلك لتوفر شروط شغلها وإكمال الموظفين المدة النظامية لاستحقاق الترقية.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد بن عواض الطريس أنه بناء على المادة الثالثة من لائحة الترقيات فانه يتعين على الموظف مزاولة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ، مشيراً إلى توجيه مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري بضرورة مباشرة المترقين خلال الفترة النظامية في الجهة التي ترقى لها .
من جانبها أكدت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين على عدم مراجعتها مشيرة أن قرارات الترقية سيتم إرسالها عبر ايميلاتهم المسجلة بالجامعة مع إرسال نسخة للجهات المرقين لها، مهيبة بسرعة استكمال إجراءات المباشرة في جهات عملهم من تاريخ صدور القرار.
وصدرت قرارات الترقية للموظفين وللموظفات وفق التالي: