بالأسماء .. مؤسسة النقد تعلن إيقاف 9 شركات عن ممارسة أيّ أعمال تأمينية

قالت: حرصاً على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية

قرّرت مؤسسة النقد إيقاف نشاط 9 شركات ومنعها من ممارسة أيّ أعمال تأمينية؛ مؤكدة أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشركات، وفقًا لما نصّ عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

تفصيلاً؛ قالت "ساما": إشارةً إلى إعلان المؤسسة على الموقع الإلكتروني والمؤرخ في 20 / 08 / 1438هـ، المتضمن الإشعار حيال عددٍ من شركات المهن الحرة التي لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة، ودعوة المؤسسة تلك الشركات إلى سرعة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ الإعلان.. وحيث إن عدداً من تلك الشركات المشار إليها في الإعلان لم يتجاوب مع إعلان المؤسسة ولم يتجاوب مع خطابات المؤسسة المبلغة لها من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.. فقد قرّرت المؤسسة تطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إيقاف نشاط الشركات الآتية أسماؤها ومنعها من ممارسة أيّ أعمال تأمينية:

الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين.

شركة المساندة لوساطة التأمين.

شركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين.

شركة الوساطة السعودية.

شركة جلوبل لوساطة التأمين.

شركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

شركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين.

شركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين.

شركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين.

وستشرع المؤسسة في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشركات المُشار إليها أعلاه وفقًا لما نصّ عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

يأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي، على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.

وتدعو المؤسسة مَن له شكوى تجاه أيٍّ من هذه الشركات من المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ إلى التقدم لإدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.