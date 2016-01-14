بالإعارة.. الرائد يضم لاعبين "هلالي" و"نصراوي"

أعلن نادي الرائد المنافس بدوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم، إتمام تعاقده مع حارس المرمى خالد شراحيلي من نادي الهلال، واللاعب عبد الرحمن الشمري من نادي النصر.

وأعلن نادي الرائد عن إتمام الصفقتين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونجح مسؤولو الرائد في ضم شراحيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن الهلال الاستغناء عنه وأعطاه الضوء الأخضر للرحيل.

كما ضم الرائد عبدالرحمن الشمري، مدافع النصر، على سبيل الإعارة أيضا حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبه قدم عبدالعزيز التويجري، رئيس مجلس إدارة الرائد، شكره وامتنانه لإدارتي الناديين على جهودهما في إتمام الصفقتين.