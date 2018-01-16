بالبنية الجسمانية.. قبضة الأخضر تخسر أمام بيلاروسيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مواجهته الثانية أمام بيلاروسيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على صالة روان، وذلك في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى الـ29 من يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة، تم تقسيمها في أربع مجموعات.



وقدَّم الأخضر السعودي أداء رائعًا إلا أن البنية الجسمانية للاعبين الروس أحدثت الفارق.



مع بداية اللقاء تقدم المنتخب البيلاروسي بهدف، ثم أتى التعادل من اللاعب السعودي مجتبى آل سالم، بعدها سجل المنتخب البيلاروسي هدفَين، وسنحت فرصة للمنتخب السعودي عن طريق رمية جزاء إلا أن اللاعب هشام العبيدي أضاعها، ثم سجل منتخب بيلاروسيا 3 أهداف؛ لتصبح النتيجة 5-1 عند د 5. واستطاع اللاعب هشام العبيدي تسجيل الهدف الثاني للسعودية، وثم اللاعب مجتبى آل سالم بتسجيله الهدف الثالث، وتحصل اللاعب السعودي مهدي آل سالم على عقوبة دقيقتين، واستطاع بيلاروسيا تسجيل الهدف السادس، وسجل الأخضر هدفين متتاليين عبر عبدالله العباس ومهدي آل سالم، وأضاع اللاعب صادق المحسن رمية جزاء، وعوضها اللاعب مجتبى آل سالم بتسجيل الهدف السادس.



استطاع بعدها المنتخب البيلاروسي تسجيل هدفين وضربة جزاء، وتحصل اللاعب السعودي حسن الجنبي على عقوبة دقيقتين، وأصبحت النتيجة 9-6 عند د 14. وأضاع مجتبى آل سالم رمية جزاء، وعوض نفس اللاعب بتسجيله الهدف السابع للسعودية، واستطاع لاعب بيلاروسيا تسجيل الهدف العاشر؛ لتصبح النتيجة 10-7 عند د17. وتمكن اللاعب مجتبى آل سالم تسجيل الهدف الثامن، ثم تسجيل هدفين للأخضر عن طريق اللاعبين أحمد العلي ومهدي آل سالم، بعدها طُلب تايم أوت لمنتخب بيلاروسيا، وخسر المنتخب السعودي خدمات لاعبه عبدالله العباس للإصابة؛ ليتم تسجيل هدفين بيلاروسيين، ثم يعود مهدي آل سالم لتسجيل الهدف الـ11؛ لتصبح النتيجة 13-11 عند د 25. وطلب مدرب السعودية نيناد تايم أوت، وتمكن بعده اللاعب هشام العبيدي من تسجيل الهدف الـ12، وأضاف اللاعب محمد الزاير الهدف الـ13 من رمية جزاء؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم بيلاروسيا 14-13.



مع بداية الشوط الثاني استطاع منتخب بيلاروسيا تسجيل هدفين متتاليين، وسجل الهدف الـ14 مجتبى آل سالم، بعدها سجل بيلاروسيا هدفه الـ17.



وأضاف الهدف الـ15 اللاعب السعودي أحمد العلي، وبعدها الهدف الـ16 للسعودية من رمية جزاء عبر محمد الزاير؛ لتصبح النتيجة 18-16 عند د 38. بعدها أضاف اللاعب مهدي آل سالم الهدف الـ17، ليضيف المنتخب البيلاروسي هدفًا من رمية جزاء، بعدها سجل اللاعب السعودي هشام العبيدي هدفين متتاليين، ثم تحصل اللاعب حسن الجنبي على دقيقتين، ويعود هشام العبيدي لتسجيل هدفين، ثم يعود المنتخب البيلاروسي لتسجيل هدفين؛ لتصبح النتيجة 22-20 عند د45. بعدها سجل مجتبى آل سالم الهدف الـ21، بعدها سجلت رمية جزاء لمنتخب بيلاروسيا، وأضاف محمد العباس الهدف الـ22، وتم تسجيل الهدف الـ23 للسعودي من رمية جزاء، سجلها اللاعب محمد الزاير، وأضاف أحمد العلي الهدف الـ24 للسعودية، وسجلت بيلاورسيا هدفين، واستطاع المنتخب السعودي تسجيل الهدف الـ25 من رمية جزاء، سجلها محمد الزاير، وسجل اللاعب السعودي أحمد العلي الهدف الـ26، بعدها أضاف المنتخب البيلاروسي هدفين قبل أن يسدد بيلاروسيا رميتي جزاء، يتصدى لهما الحارس السعودي نواف المطيري؛ لتنتهي المواجهة بفوز بيلاروسيا 29-26.

