بالتعادل الإيجابي.. الخليج والفيصلي "حبايب"

في الجولة 14 من دوري جميل

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الخليج بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الفيصلي "1-1" ليبقى الفريقان في مركزين متأخرين، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وظل الخليج في المركز 11 برصيد 12 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة ومركز واحد على الفيصلي.

تقدم الخليج بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عبر "عبد الله السالم"، بعد "14" دقيقة.



وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 65 ليتعادل عبر البديل البرازيلي "ايفيرالدو ستوم"، الذي تابع كرة ارتدت من "مسلم آل فريج" حارس الخليج.