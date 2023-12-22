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بالتعادل الإيجابي.. الخليج والفيصلي "حبايب"

في الجولة 14 من دوري جميل

 خرج الفريق الكروي الأول بنادي الخليج بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الفيصلي "1-1" ليبقى الفريقان في مركزين متأخرين، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وظل الخليج في المركز 11 برصيد 12 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة ومركز واحد على الفيصلي.

تقدم الخليج بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عبر "عبد الله السالم"، بعد "14" دقيقة.


وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 65 ليتعادل عبر البديل البرازيلي "ايفيرالدو ستوم"، الذي تابع كرة ارتدت من "مسلم آل فريج" حارس الخليج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتعادل الإيجابي.. الخليج والفيصلي "حبايب"
سبق

 خرج الفريق الكروي الأول بنادي الخليج بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الفيصلي "1-1" ليبقى الفريقان في مركزين متأخرين، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وظل الخليج في المركز 11 برصيد 12 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة ومركز واحد على الفيصلي.

تقدم الخليج بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عبر "عبد الله السالم"، بعد "14" دقيقة.


وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 65 ليتعادل عبر البديل البرازيلي "ايفيرالدو ستوم"، الذي تابع كرة ارتدت من "مسلم آل فريج" حارس الخليج.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:03 PM
في الجولة 14 من دوري جميل

بالتعادل الإيجابي.. الخليج والفيصلي "حبايب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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 خرج الفريق الكروي الأول بنادي الخليج بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الفيصلي "1-1" ليبقى الفريقان في مركزين متأخرين، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وظل الخليج في المركز 11 برصيد 12 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة ومركز واحد على الفيصلي.

تقدم الخليج بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عبر "عبد الله السالم"، بعد "14" دقيقة.


وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 65 ليتعادل عبر البديل البرازيلي "ايفيرالدو ستوم"، الذي تابع كرة ارتدت من "مسلم آل فريج" حارس الخليج.

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