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بالتعادل.. الشباب يحافظ على وصافة كأس فيصل

اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 

الجيل - القادسية "3 - 1"
الخليج - التعاون "1 - 0"
الشباب - الفيصلي "1 - 1"
الوحدة - الأهلي "0 - 4"
أحد - هجر "0 - 0".

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - الشباب "18 نقطة"
3 - النصر "18 نقطة"
4 - الجيل "17 نقطة"
5 - القادسية "17 نقطة"
6 - الأهلي "17 نقطة"
7 - الفتح "16 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتعادل.. الشباب يحافظ على وصافة كأس فيصل
سبق

اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 

الجيل - القادسية "3 - 1"
الخليج - التعاون "1 - 0"
الشباب - الفيصلي "1 - 1"
الوحدة - الأهلي "0 - 4"
أحد - هجر "0 - 0".

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - الشباب "18 نقطة"
3 - النصر "18 نقطة"
4 - الجيل "17 نقطة"
5 - القادسية "17 نقطة"
6 - الأهلي "17 نقطة"
7 - الفتح "16 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
10:02 PM

بالتعادل.. الشباب يحافظ على وصافة كأس فيصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,529

اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 

الجيل - القادسية "3 - 1"
الخليج - التعاون "1 - 0"
الشباب - الفيصلي "1 - 1"
الوحدة - الأهلي "0 - 4"
أحد - هجر "0 - 0".

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - الشباب "18 نقطة"
3 - النصر "18 نقطة"
4 - الجيل "17 نقطة"
5 - القادسية "17 نقطة"
6 - الأهلي "17 نقطة"
7 - الفتح "16 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".

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