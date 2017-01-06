بالتعادل.. الشباب يحافظ على وصافة كأس فيصل
اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - القادسية "3 - 1"
الخليج - التعاون "1 - 0"
الشباب - الفيصلي "1 - 1"
الوحدة - الأهلي "0 - 4"
أحد - هجر "0 - 0".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - الشباب "18 نقطة"
3 - النصر "18 نقطة"
4 - الجيل "17 نقطة"
5 - القادسية "17 نقطة"
6 - الأهلي "17 نقطة"
7 - الفتح "16 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".
بالتعادل.. الشباب يحافظ على وصافة كأس فيصل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-06
اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - القادسية "3 - 1"
الخليج - التعاون "1 - 0"
الشباب - الفيصلي "1 - 1"
الوحدة - الأهلي "0 - 4"
أحد - هجر "0 - 0".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - الشباب "18 نقطة"
3 - النصر "18 نقطة"
4 - الجيل "17 نقطة"
5 - القادسية "17 نقطة"
6 - الأهلي "17 نقطة"
7 - الفتح "16 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".
06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
10:02 PM
بالتعادل.. الشباب يحافظ على وصافة كأس فيصل
اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - القادسية "3 - 1"
الخليج - التعاون "1 - 0"
الشباب - الفيصلي "1 - 1"
الوحدة - الأهلي "0 - 4"
أحد - هجر "0 - 0".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - الشباب "18 نقطة"
3 - النصر "18 نقطة"
4 - الجيل "17 نقطة"
5 - القادسية "17 نقطة"
6 - الأهلي "17 نقطة"
7 - الفتح "16 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".