بالتفاصيل.. تعرف على من يستحق الدعم في حساب المواطن وكيف ستحدد قيمته

البدل غير ثابت.. يشمل الأفراد.. يقل كلما ارتفع الدخل ويزيد بزيادة أفراد الأسرة

تواصل "سبق" نشر المعلومات التفصيلية عن برنامج حساب المواطن الذي أقر اليوم الخميس ويتم من خلاله تقديم دعم نقدي للمواطنين السعوديين.

ووفقاً للمعلومات.. يستحق البدل الأسر والأفراد غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، إضافة إلى أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي وحاملي بطاقات التنقل فيما تؤهل تلقائياً جميع الأسر المستفيدة من برنامج المعاشات الضمانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لكونهم أول المستحقين للدعم الحكومي وربما الأكثر حاجة.

وتقرر أن يتم احتساب البدل بناء على الأثر المباشر وغير المباشر لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وبناء على الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.

ويستند صرف البدل للأسر على مبدأ العدالة، لذا ستكون قيمة البدل غير ثابتة، حيث سيتم مراجعة قيمة البدل بشكل دوري لتعكس التغييرات في أسعار الطاقة أو أي إصلاحات أخرى قد تؤدي إلى زيادة العبء على الأسر.

ووفقاً للضوابط سيتم تحديد قيمة البدل الأساسي حسب حجم الأسرة، حيث كلما زاد حجم الأسرة زادت قيمة البدل، وستقوم الحكومة بتحديد زيادة تكاليف الاستهلاك الرشيد من منتجات الطاقة والسلع الضرورية للفرد الواحد من الأسر المستحقة (للتوضيح: شخص واحد يعيش بشكل منفرد) ومن ثم سيزداد هذا المبلغ على النحو الملائم كلما زاد عدد أفراد الأسرة.

وتقرر أن تتناقص قيمة البدل كلما ارتقت وتحسنت حالة الأسرة المادية حيث إن أصحاب الدخل المرتفع لن يحصلوا على أي بدل.

وحددت قيمة الاستحقاق عبر آلية تضمن صرف البدل لذوي الدخل المنخفض والمحدود بالكامل مقابل الإصلاحات التي تم إجراؤها، وتتناقص قيمة البدل كلما ارتقت الحالة المادية للأسرة، فيتم صرف البدل للأسر السعودية متوسطة الدخل جزئياً فقط ولن يتم تغطية الأسر ذات الدخل المرتفع.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل ومعلومات سابقة عن البرنامج في عدة تقارير اليوم.