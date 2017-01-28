بالزغاريد وراية التوحيد.. أسرة الشهيد "العمري" تودع جنازة ابنها

استشهد أثناء الدفاع عن الدين والمليك والوطن في الحد الجنوبي

ودّعت أسرة الشهيد سالم العمري جنازة ابنها قبل الدفن بالأعلام والزغاريد وهم يزفونه إلى مثواه بعدما استشهد في الحد الجنوبي بينما كان يدافع عن دينه ومليكه ووطنه، في مشهد يدل على الفخر والعزة والانتماء الكبير للوطن.

وكان وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري قد أدى وجموع من المصلين بجامع عمر بن الخطاب بمحافظة المخواة ، صلاة الميت على وكيل رقيب سالم بن علي العمري ، الذي استشهد خلال مشاركته في التصدي للعدو بالحد الجنوبي بجازان.

يذكر أن الشهيد استشهد بقطاع جازان وهو يدافع عن دينه ووطنه كما أن والده الرقيب علي بن سعد العمري من المشاركين في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.

