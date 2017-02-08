بالصور.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات المدينة المنورة

​الفرصة مهيأة لاستمرارها.. ودوريات أمن الطرق في حالة استنفار

(تصوير: عبدالرحيم السهلي): شهدت بعض المراكز والقرى التابعة للمدينة المنورة، اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تركزت على المحافظات الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية وبعض أجزاء وادي الصفراء على طريق ينبع- المدينة المنورة، ولا زالت الفرصة مهيأة لاستمرارها خلال الساعات المقبلة، وخاصة على بعض القرى والمحافظات الساحلية.

ولا زالت بعض القرى تشهد أمطاراً خفيفة حتي وقت إعداد الخبر، وسط استنفار دوريات أمن الطرق في طريقَي: ينبع- المدينة المنورة، وطريق الهجرة؛ حرصاً على سلامة سالكي الطرق وقت هطول الأمطار.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد بن مبارك الجهني"، في اتصال هاتفي مع "سبق"؛ أن عمليات الدفاع المدني لم تتلقَّ أيَّ بلاغ، ولله الحمد.