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بالصور.. أمين نجران يتفقد مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية

يقع على مساحة "21.250"م2 ونسبة الإنجاز 40%

 تفقد أمين منطقة نجران المكلف "المهندس علي آل حرفش" مشروع تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية؛ حيث اطلع على سير العمل وما تحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية والمراحل الجاري تنفيذها حالياً. 

وأوضح "آل حرفش" أن المشروع يقع على مساحة "21.250"م2، وبلغت نسبة الإنجاز 40% بتكلفة إجمالية تقدر بـ"12.997.549"ريالاً، ويتكون من 9 مبان تشمل 56 محلاً تجارياً لبيع التمور ومكوناتها واللحوم بأنواعها والفواكه والخضار والحلويات والمكسرات ومحلات كافيه، إضافة إلى مسجد ومكاتب إدارية ودورات مياه ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين ومواقف للتحميل والتنزيل خاصة بتجار ومستأجري المحلات والمباسط بالسوق. 

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي "عبدالله آل فاضل"؛ أن المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع جميع احتياجات السكان من المواد الغذائية في مكان واحد، ويعد إحدى نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق.

وأضاف "آل فاضل" أن المشروع يتميز بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل داخل السوق من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.

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بالصور.. أمين نجران يتفقد مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية
سبق

 تفقد أمين منطقة نجران المكلف "المهندس علي آل حرفش" مشروع تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية؛ حيث اطلع على سير العمل وما تحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية والمراحل الجاري تنفيذها حالياً. 

وأوضح "آل حرفش" أن المشروع يقع على مساحة "21.250"م2، وبلغت نسبة الإنجاز 40% بتكلفة إجمالية تقدر بـ"12.997.549"ريالاً، ويتكون من 9 مبان تشمل 56 محلاً تجارياً لبيع التمور ومكوناتها واللحوم بأنواعها والفواكه والخضار والحلويات والمكسرات ومحلات كافيه، إضافة إلى مسجد ومكاتب إدارية ودورات مياه ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين ومواقف للتحميل والتنزيل خاصة بتجار ومستأجري المحلات والمباسط بالسوق. 

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي "عبدالله آل فاضل"؛ أن المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع جميع احتياجات السكان من المواد الغذائية في مكان واحد، ويعد إحدى نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق.

وأضاف "آل فاضل" أن المشروع يتميز بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل داخل السوق من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
05:53 PM
يقع على مساحة "21.250"م2 ونسبة الإنجاز 40%

بالصور.. أمين نجران يتفقد مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية

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بندر آل عوض - نجران
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 تفقد أمين منطقة نجران المكلف "المهندس علي آل حرفش" مشروع تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية؛ حيث اطلع على سير العمل وما تحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية والمراحل الجاري تنفيذها حالياً. 

وأوضح "آل حرفش" أن المشروع يقع على مساحة "21.250"م2، وبلغت نسبة الإنجاز 40% بتكلفة إجمالية تقدر بـ"12.997.549"ريالاً، ويتكون من 9 مبان تشمل 56 محلاً تجارياً لبيع التمور ومكوناتها واللحوم بأنواعها والفواكه والخضار والحلويات والمكسرات ومحلات كافيه، إضافة إلى مسجد ومكاتب إدارية ودورات مياه ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين ومواقف للتحميل والتنزيل خاصة بتجار ومستأجري المحلات والمباسط بالسوق. 

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي "عبدالله آل فاضل"؛ أن المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع جميع احتياجات السكان من المواد الغذائية في مكان واحد، ويعد إحدى نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق.

وأضاف "آل فاضل" أن المشروع يتميز بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل داخل السوق من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.

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