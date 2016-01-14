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بالصور .. "الأخضر" يمزق شباك كمبوديا بسباعية

في مباراة ودية أقيمت في "أبوظبي

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الكمبودي بسبعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر في أبوظبي استعداداً لمرحلة الإياب من تصفيات كأس العالم 2018 حيث ينتظر الأخضر مواجهتان في مارس القادم أمام تايلاند في بانكوك ثم العراق في جدة.

 

سجل أهداف الأخضر ناصر الشمراني في الدقائق (23)،(28)،(37) ، محمد السهلاوي (49)،(79) ، حسين المقهوي (63) ، عبدالمجيد الرويلي (80).

 

وبدأ  مارفيك بتشكيل مكون من: محمد العويس (حارس) منصور الحربي، أسامة هوساوي، محمد البريك، عبدالفتاح عسيري، عبدالملك الخيبري، ناصر الشمراني، تيسير الجاسم، عبدالمجيد الرويلي، سلمان مؤشر، أحمد عسيري وأجرى السيد مارفيك عدة تغييرات في الشوط الثاني بدخول: وليد عبدالله، حسين المقهوي، حسن معاذ، محمد السهلاوي، نواف العابد وخروج كلاً من: محمد العويس، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، ناصر الشمراني، سلمان مؤشر، عبدالملك الخيبري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور .. "الأخضر" يمزق شباك كمبوديا بسباعية
سبق

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الكمبودي بسبعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر في أبوظبي استعداداً لمرحلة الإياب من تصفيات كأس العالم 2018 حيث ينتظر الأخضر مواجهتان في مارس القادم أمام تايلاند في بانكوك ثم العراق في جدة.

 

سجل أهداف الأخضر ناصر الشمراني في الدقائق (23)،(28)،(37) ، محمد السهلاوي (49)،(79) ، حسين المقهوي (63) ، عبدالمجيد الرويلي (80).

 

وبدأ  مارفيك بتشكيل مكون من: محمد العويس (حارس) منصور الحربي، أسامة هوساوي، محمد البريك، عبدالفتاح عسيري، عبدالملك الخيبري، ناصر الشمراني، تيسير الجاسم، عبدالمجيد الرويلي، سلمان مؤشر، أحمد عسيري وأجرى السيد مارفيك عدة تغييرات في الشوط الثاني بدخول: وليد عبدالله، حسين المقهوي، حسن معاذ، محمد السهلاوي، نواف العابد وخروج كلاً من: محمد العويس، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، ناصر الشمراني، سلمان مؤشر، عبدالملك الخيبري.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
09:06 PM
في مباراة ودية أقيمت في "أبوظبي

بالصور .. "الأخضر" يمزق شباك كمبوديا بسباعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الكمبودي بسبعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر في أبوظبي استعداداً لمرحلة الإياب من تصفيات كأس العالم 2018 حيث ينتظر الأخضر مواجهتان في مارس القادم أمام تايلاند في بانكوك ثم العراق في جدة.

 

سجل أهداف الأخضر ناصر الشمراني في الدقائق (23)،(28)،(37) ، محمد السهلاوي (49)،(79) ، حسين المقهوي (63) ، عبدالمجيد الرويلي (80).

 

وبدأ  مارفيك بتشكيل مكون من: محمد العويس (حارس) منصور الحربي، أسامة هوساوي، محمد البريك، عبدالفتاح عسيري، عبدالملك الخيبري، ناصر الشمراني، تيسير الجاسم، عبدالمجيد الرويلي، سلمان مؤشر، أحمد عسيري وأجرى السيد مارفيك عدة تغييرات في الشوط الثاني بدخول: وليد عبدالله، حسين المقهوي، حسن معاذ، محمد السهلاوي، نواف العابد وخروج كلاً من: محمد العويس، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، ناصر الشمراني، سلمان مؤشر، عبدالملك الخيبري.

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