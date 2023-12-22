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بالصور.. الجليد على رمال صحراء إفريقيا لأول مرة منذ 37 عاماً

الأول مرة منذ 37 عاماً، يتساقط الجليد على الصحراء الكبرى في إفريقيا، وذلك في واقعة نادرة، التقطتها كاميرا شاب جزائري يوم الاثنين 19 ديسمبر، في بلدة عين الصفراء على أطراف الصحراء.

وفي تقرير مصور، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ليست هذه هي المرة الأولى التي يتساقط فيها الجليد على الصحراء الإفريقية، فقد حدث ذلك عام 1979م، لكن المذهل هو مشهد الجليد على الرمال البرتقالية والحمراء.

وأضافت الصحيفة: لم يشهد الشاب الجزائري كريم بو خطاط الجليد الذي تساقط واستمر لمدة نصف ساعة فقط، يوم 18 فبراير عام 1979م، لكن يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016م تمكّن من تسجيل صور رائعة للجليد على الرمال في بلدة عين الصفراء بولاية النعامة الجزائرية، والتي تعدّ بوابة إلى الصحراء الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن المصور الهاوي "بو خطاط"، قوله: "لقد أصيب أهالي قرية عين الصفراء بالذهول حينما شاهدوا الجليد، لقد استقرّ على الرمال ليوم كامل، ثم ذاب في اليوم التالي".

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بالصور.. الجليد على رمال صحراء إفريقيا لأول مرة منذ 37 عاماً
سبق

الأول مرة منذ 37 عاماً، يتساقط الجليد على الصحراء الكبرى في إفريقيا، وذلك في واقعة نادرة، التقطتها كاميرا شاب جزائري يوم الاثنين 19 ديسمبر، في بلدة عين الصفراء على أطراف الصحراء.

وفي تقرير مصور، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ليست هذه هي المرة الأولى التي يتساقط فيها الجليد على الصحراء الإفريقية، فقد حدث ذلك عام 1979م، لكن المذهل هو مشهد الجليد على الرمال البرتقالية والحمراء.

وأضافت الصحيفة: لم يشهد الشاب الجزائري كريم بو خطاط الجليد الذي تساقط واستمر لمدة نصف ساعة فقط، يوم 18 فبراير عام 1979م، لكن يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016م تمكّن من تسجيل صور رائعة للجليد على الرمال في بلدة عين الصفراء بولاية النعامة الجزائرية، والتي تعدّ بوابة إلى الصحراء الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن المصور الهاوي "بو خطاط"، قوله: "لقد أصيب أهالي قرية عين الصفراء بالذهول حينما شاهدوا الجليد، لقد استقرّ على الرمال ليوم كامل، ثم ذاب في اليوم التالي".

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:51 PM

بالصور.. الجليد على رمال صحراء إفريقيا لأول مرة منذ 37 عاماً

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
9,980

الأول مرة منذ 37 عاماً، يتساقط الجليد على الصحراء الكبرى في إفريقيا، وذلك في واقعة نادرة، التقطتها كاميرا شاب جزائري يوم الاثنين 19 ديسمبر، في بلدة عين الصفراء على أطراف الصحراء.

وفي تقرير مصور، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ليست هذه هي المرة الأولى التي يتساقط فيها الجليد على الصحراء الإفريقية، فقد حدث ذلك عام 1979م، لكن المذهل هو مشهد الجليد على الرمال البرتقالية والحمراء.

وأضافت الصحيفة: لم يشهد الشاب الجزائري كريم بو خطاط الجليد الذي تساقط واستمر لمدة نصف ساعة فقط، يوم 18 فبراير عام 1979م، لكن يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016م تمكّن من تسجيل صور رائعة للجليد على الرمال في بلدة عين الصفراء بولاية النعامة الجزائرية، والتي تعدّ بوابة إلى الصحراء الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن المصور الهاوي "بو خطاط"، قوله: "لقد أصيب أهالي قرية عين الصفراء بالذهول حينما شاهدوا الجليد، لقد استقرّ على الرمال ليوم كامل، ثم ذاب في اليوم التالي".

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