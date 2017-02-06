بالصور.. الجنادرية تفتح أبوابها للعائلات ..تراث ومشي وأجواء ساحرة

"العمري": تمديد أيام المهرجان قيد الدراسة

(تصوير : فايز الزيادي) أعلن اليوم مع انطلاق الساعة الرابعة عصرا دخول العوائل إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 31" بعد أن كانت الأيام الأربعة الماضية حكرا على الرجال.

وشهدت اللحظات الأولى من فتح البوابات توافدا كثيفا، في إشارة إلى استغلال الأجواء الساحرة التي كانت عليها سماء الرياض منذ صباح اليوم ، حتى هطول الأمطار الغزيرة.

وتنتظر الأيام القادمة المزيد من الفرص بالنسبة للعوائل في ما يخص رياضة المشي بين الأجنحة المترامية الأطراف ، والتبضع ، والأكل والشرب ، والتعرف على المزيد من ثقافات مناطق المملكة ودول الخليج.

يذكر أن أبواب "الجنادرية" تُغلق رسميا في العشرين من جمادى الأولى الجاري ، في حين كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد بن ابراهيم العمري لقناة "سكاي نيوز"؛ عن أن تمديد أيام مهرجان الجنادرية قيد الدراسة، مشيراً إلى أن هناك مطالبات كثيرة لزيادة أيام المهرجان، و "ندرس إطالة المدة أو عمل نسخة أخرى من المهرجان أو حتى نقله إلى مناطق مختلفة من المملكة".