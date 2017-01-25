بالصور الجوية.. الكورنيش الشمالي يستعد لإطلاق فعاليات "جازان شو"

ضمن المهرجان الشتوي بمناسبة بداية إجازة منتصف العام الدراسي

يكثف مجلس التنمية السياحية التعاون مع أمانة المنطقة والهيئة للعامة للسياحة والتراث الوطني لتجهيز وتهيئة مواقع فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي سينطلق بتاريخ 28 ربيع الثاني مع بداية اجازة منتصف العام الدراسي.

وستنطلق الفعاليات في كورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فقرات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني امين عام مجلس التنمية السياحية المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: "جازان شو سيضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، اضافة الى المسرح المفتوح والالعاب التفاعلية مع الجمهور، وتقوم امانة جازان حاليًا بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح".

وأضاف: "ستنطلق الفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين وستقام الفعاليات بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية إضافة إلى خيمة التسوق و الألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة ايام المهرجان".

وأردف: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطى الشباب، وتقام هذه الفعاليات بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان لتوفير الفعاليات المناسبة الموجهة للسياح وابناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة".

وأكد امين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية أن امانه المنطقة هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي "جزيرة المرجان".

وأضاف أن الأمانة جهزت عدداً من الحدائق لاستقبال السياح إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة لجعل جازان قبلة السياح خلال اجازة منتصف العام.