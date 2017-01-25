النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور الجوية.. الكورنيش الشمالي يستعد لإطلاق فعاليات "جازان شو"

ضمن المهرجان الشتوي بمناسبة بداية إجازة منتصف العام الدراسي

 يكثف مجلس التنمية السياحية التعاون مع أمانة المنطقة والهيئة للعامة للسياحة والتراث الوطني لتجهيز وتهيئة مواقع فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي سينطلق بتاريخ 28 ربيع الثاني مع بداية اجازة منتصف العام الدراسي.

 

وستنطلق الفعاليات في كورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فقرات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

 

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني امين عام مجلس التنمية السياحية المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: "جازان شو سيضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، اضافة الى المسرح المفتوح والالعاب التفاعلية مع الجمهور، وتقوم امانة جازان حاليًا بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح".

 

وأضاف: "ستنطلق الفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين وستقام الفعاليات بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية إضافة إلى خيمة التسوق و الألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة ايام المهرجان".

 

وأردف: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطى الشباب، وتقام هذه الفعاليات بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان لتوفير الفعاليات المناسبة الموجهة للسياح وابناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة".

 

وأكد امين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية أن امانه المنطقة هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي "جزيرة المرجان".

 

وأضاف أن الأمانة جهزت عدداً من الحدائق لاستقبال السياح  إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة لجعل جازان قبلة السياح خلال اجازة منتصف العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور الجوية.. الكورنيش الشمالي يستعد لإطلاق فعاليات "جازان شو"
سبق

 يكثف مجلس التنمية السياحية التعاون مع أمانة المنطقة والهيئة للعامة للسياحة والتراث الوطني لتجهيز وتهيئة مواقع فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي سينطلق بتاريخ 28 ربيع الثاني مع بداية اجازة منتصف العام الدراسي.

 

وستنطلق الفعاليات في كورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فقرات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

 

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني امين عام مجلس التنمية السياحية المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: "جازان شو سيضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، اضافة الى المسرح المفتوح والالعاب التفاعلية مع الجمهور، وتقوم امانة جازان حاليًا بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح".

 

وأضاف: "ستنطلق الفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين وستقام الفعاليات بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية إضافة إلى خيمة التسوق و الألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة ايام المهرجان".

 

وأردف: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطى الشباب، وتقام هذه الفعاليات بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان لتوفير الفعاليات المناسبة الموجهة للسياح وابناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة".

 

وأكد امين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية أن امانه المنطقة هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي "جزيرة المرجان".

 

وأضاف أن الأمانة جهزت عدداً من الحدائق لاستقبال السياح  إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة لجعل جازان قبلة السياح خلال اجازة منتصف العام.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
02:29 PM
ضمن المهرجان الشتوي بمناسبة بداية إجازة منتصف العام الدراسي

بالصور الجوية.. الكورنيش الشمالي يستعد لإطلاق فعاليات "جازان شو"

A A A
فهد كاملي - جازان
8
12,506

 يكثف مجلس التنمية السياحية التعاون مع أمانة المنطقة والهيئة للعامة للسياحة والتراث الوطني لتجهيز وتهيئة مواقع فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي سينطلق بتاريخ 28 ربيع الثاني مع بداية اجازة منتصف العام الدراسي.

 

وستنطلق الفعاليات في كورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فقرات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

 

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني امين عام مجلس التنمية السياحية المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: "جازان شو سيضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، اضافة الى المسرح المفتوح والالعاب التفاعلية مع الجمهور، وتقوم امانة جازان حاليًا بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح".

 

وأضاف: "ستنطلق الفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين وستقام الفعاليات بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية إضافة إلى خيمة التسوق و الألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة ايام المهرجان".

 

وأردف: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطى الشباب، وتقام هذه الفعاليات بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان لتوفير الفعاليات المناسبة الموجهة للسياح وابناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة".

 

وأكد امين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية أن امانه المنطقة هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي "جزيرة المرجان".

 

وأضاف أن الأمانة جهزت عدداً من الحدائق لاستقبال السياح  إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة لجعل جازان قبلة السياح خلال اجازة منتصف العام.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,929
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,018
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,501

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة