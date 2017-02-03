بالصور.. الحضور الجماهيري في ديربي جدة يصل لـ٥٣ ألف متفرج

سجلت جماهير الاتحاد والأهلي حضوراً مميزاً قارب على ثلاثة وخمسين ألف متفرج في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة ١٧ من دوري جميل للمحترفين وكسبه الأهلي "٤-١".

ورصدت عدسة "سبق" عبر الزميل "مشعل الزهراني" الحضور الجماهيري من الطرفين في عدة صور.