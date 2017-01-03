بالصور.. الدفاع المدني ينفّذ فَرَضية إنقاذ ناجحة بمستشفى تربة العام

للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل الجماعي بظروف تعايش الواقع

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، صباح اليوم الثلاثاء، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية لأربع إصابات إحداها خطيرة بمقر مستشفى بالمحافظة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.



وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تأتي ضمن التجارب الميدانية التي تشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في إطار موحد بفرضية تعايش الواقع.



وأفاد بأن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بغرفة رقم (4) المخصصة للتنويم، تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل المستشفى يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربه كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.



وأشار العقيد " سرحان" إلى أن فرق الإنقاذ مع إدارة المستشفى عملت على إخلاء المرضى بمتابعة من قبل المعنيين بالمستشفى، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الشمالية للموقع، مبيناً أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ولم ينتج عن الحادث أي خسائر بالأرواح، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب الحادث.