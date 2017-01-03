النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

بالصور.. الدفاع المدني ينفّذ فَرَضية إنقاذ ناجحة بمستشفى تربة العام

للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل الجماعي بظروف تعايش الواقع

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، صباح اليوم الثلاثاء، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية لأربع إصابات إحداها خطيرة بمقر مستشفى بالمحافظة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تأتي ضمن التجارب الميدانية التي تشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في إطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

وأفاد بأن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بغرفة رقم (4) المخصصة للتنويم، تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل المستشفى يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربه كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

وأشار العقيد " سرحان" إلى أن فرق الإنقاذ مع إدارة المستشفى عملت على إخلاء المرضى بمتابعة من قبل المعنيين بالمستشفى، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الشمالية للموقع، مبيناً أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ولم ينتج عن الحادث أي خسائر بالأرواح، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب الحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. الدفاع المدني ينفّذ فَرَضية إنقاذ ناجحة بمستشفى تربة العام
سبق

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، صباح اليوم الثلاثاء، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية لأربع إصابات إحداها خطيرة بمقر مستشفى بالمحافظة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تأتي ضمن التجارب الميدانية التي تشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في إطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

وأفاد بأن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بغرفة رقم (4) المخصصة للتنويم، تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل المستشفى يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربه كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

وأشار العقيد " سرحان" إلى أن فرق الإنقاذ مع إدارة المستشفى عملت على إخلاء المرضى بمتابعة من قبل المعنيين بالمستشفى، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الشمالية للموقع، مبيناً أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ولم ينتج عن الحادث أي خسائر بالأرواح، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب الحادث.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
03:40 PM
للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل الجماعي بظروف تعايش الواقع

بالصور.. الدفاع المدني ينفّذ فَرَضية إنقاذ ناجحة بمستشفى تربة العام

A A A
متعب البقمي - تربة
3
4,535

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، صباح اليوم الثلاثاء، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية لأربع إصابات إحداها خطيرة بمقر مستشفى بالمحافظة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة تأتي ضمن التجارب الميدانية التي تشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في إطار موحد بفرضية تعايش الواقع.

وأفاد بأن الفرضية كانت عبارة عن حريق اندلع بغرفة رقم (4) المخصصة للتنويم، تلقى في حينها المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغ من داخل المستشفى يفيد بنشوب الحريق، تحرك على اثر ذلك فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربه كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.

وأشار العقيد " سرحان" إلى أن فرق الإنقاذ مع إدارة المستشفى عملت على إخلاء المرضى بمتابعة من قبل المعنيين بالمستشفى، كما تم عمل فرز طبي بالمنطقة الشمالية للموقع، مبيناً أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق وسحب كميات الأدخنة التي تسربت في الممرات، ولم ينتج عن الحادث أي خسائر بالأرواح، ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب الحادث.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,257
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,252

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة