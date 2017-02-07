بالصور.. "الربيعة" يفتتح مقر جمعية "علاجي" الخيرية

​توقيع اتفاقية شراكة مع المستشفى التخصصي للعيون

تصوير: عبدالملك سرور: افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، المقر الرسمي للجمعية الخيرية لعلاج المرضى بمدينة الرياض، بحضور الشيخ عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.



وفي بداية اللقاء، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس صلاح الراشد كلمة رحب فيها بضيوف الجمعية، مؤكدًا أن المقر سيكون منطلقًا لأعمال خيرية طبية بدعم من وزارة الصحة والمستشفيات التخصصية.



وعقب ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن إنجازات الجمعية الخيرية ومشروعاتها، ثم تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الجمعية الخيرية مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.



وأكد الدكتور عماد بخاري، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بالجمعية، التي تضم 11 بروفيسورًا، في حديث لـ"سبق" أن الجمعية تخدم السعوديين ذوي الدخل المحدود، وتتجه إلى إجراء أكثر من 1000 عملية عيون، إضافة إلى العمليات التي سبق إجراؤها، وبينها جراحة القلب والعظام والسمنة والعمود الفقري، وجراحات القوقعة والقرنية.