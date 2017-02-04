بالصور.. "العالمي" هزم الخليج بالثلاثة وصعد للثالث

في مباراة شهدت جزائيتَيْن للنصر

تصوير - علي الحاجي: تغلَّب فريق النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه الخليج بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن ختام الجولة الـ17 من دوري جميل.

الحصة الأولى

ظل الشوط هادئًا منذ انطلاقته حتى الدقيقة الـ14، التي أُتيحت فيها فرصة خطرة لفريق النصر، حينما مرر يحيى الشهري كرة بينية للسهلاوي، الذي سددها تجاه المرمى، ارتطمت بالحارس مسلم آل فريج.

وفي الدقيقة الـ18 استغل سامي النجعي تقدم حارس الخليج مسلم آل فريج، ولعب الكرة ساقطة تجاه المرمى، لكن كرته اعتلت العارضة؛ لتخرج لركلة مرمى.

وبعد حصار نصراوي تمكن توماسوف من تحقيق أول أهداف النصر، بعدما حاول تمرير الكرة للسهلاوي أمام المرمى، ولكن كرته ارتطمت في أقدام المدافع الذي أدخلها المرمى بعد دربكة مع الحارس.

وفي الدقيقة الـ39 أضاف السهلاوي الهدف الثاني، إثر عكسية داخل المنطقة، حولها الأول برأسه؛ لتعانق الشباك هدفًا نصراويًّا ثانيًا.

الحصة الثانية

ومع انطلاقة الشوط الثاني واصل لاعبو النصر سيطرتهم على مجريات المباراة، وسط محاولات خجولة للاعبي الخليج أمام المرمى النصراوي.

وفي الدقيقة الـ57 كاد السهلاوي يضيف الهدف الثالث لفريقه بعد تنفيذه ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها مسلم آل فريج بصعوبة.

بعدها بثلاث دقائق سدد علي الشعلة كرة قوية من خارج منطقة جزاء النصر، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس النصراوي عبدالله العنزي.

وفي الدقيقة الـ67 أنقذ مسلم آل فريج مرماه من هدف نصراوي ثالث، بعد تصديه لركلة جزاء، نفّذها محمد السهلاوي.

وفي الدقيقة الـ92 اختتم توماسوف مسلسل الأهداف النصراوية، إثر إحرازه الهدف الثالث من ركلة جزاء، وضعها على يسار الحارس مسلم آل فريج.