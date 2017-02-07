بالصور.. "العجلان" ينظم دورة للتعرف بالمسؤولية الاجتماعية الفردية

حاضر فيها " الأيوب و"الفهيد" بمشاركة 400 متدرب ومتدربة بالرياض

نفذ مركز عبدالله الفهد العجلان وإخوانه للمبادرات الاجتماعية بالرياض بالتعاون مع قاعة حياة للاحتفالات والمؤتمرات دورة تدريبية جماهيرية بعنوان: (المسؤولية الاجتماعية الفردية) وتجاوز الحضور الـمائة وعشرين متدربًا للرجال، وتجاوز الثلاثمائة متدربة للنساء.



وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرات العجلان التدريبية التي سبق تقديم عشر دورات منها في عام 2016 استهدفت 1500 متدرب، ولا تزال مستمرة.



وحاضر بالدورة المدرب الدكتور أيوب بن خالد الأيوب بالتعريف بالمسؤولية وأهميتها ومعناها وفوائد كون الشخص مسؤولاً تجاه مجتمعه في بعض الأمور.



كما حاضر فيها المدرب فهد الفهيد عن مسؤولية الفرد في أعمال قلبه تجاه مجتمعه كحسن الظن ومحبة الخير للغير وكيف يكتسب الفرد المهارات اللازمة لذلك، وتحدث أيضًا عن نماذج من المسؤولية الاجتماعية الفردية وتطبيقات لها. وختمت الدورة بتكريم للمدربين، ثم تسليم شهادات حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



يُشار إلى أن مركز عبدالله العجلان وإخوانه يقدم مبادراته المتنوعة والتي يهدف من خلالها لبناء جيل واعد يساهم في بناء وطنه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

