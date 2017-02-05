النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

بالصور.. "القاري والعم علي" يكشفان تفاصيل مثيرة عن كواليس أجنحة مهرجان الجنادرية

يتمركزان في أماكن بعيدة عن الأنظار ويعيشان حياة البادية إلى الآن

تصوير - عبدالله النحيط: تجذب الأسواق الشعبية المشاركة في مهرجان الجنادرية الـ31 قلوب وأنظار الزوار الذين يعجبون بمظاهر الحياة القديمة التي عاشها الآباء والأجداد، ويستغربونها في الوقت ذاته، مثل "القاري" أو العربة التي استخدمها أجدادنا في حَمْل أثقالهم والمحاصيل الزراعية، ويتذكرون أولى وسائل النقل القديمة التي نقلت الأجداد وأغراضهم إلى جميع الأماكن. إنها عربة القاري التي يجرها الحمار الحساوي الأكثر شهرة على نطاق العالم، وهو معروف ومحافظ على سعره حسب مواصفاته، كالقامة والقوة واللون. والحمار الحساوي يجر أشهر عربات القاري التي يركبها أطفال وزوار المهرجان، وبالأخص في السوق الشعبي الكبير الذي يتوسط الساحة. وتظهر عربة القاري التي يركب فيها الصغار والشباب؛ ليستعيدوا لحظات طفولة ممتعة، أو ليستمتع الأطفال بركوبها.

وقد تابعت "سبق" العربة وسائقها إلى كواليس السوق الشعبي الكبير، ووجدنا مكانًا يبعد كثيرًا عن الزوار، ويكاد لا يقترب منه أحد، ووجدنا شابًّا سعوديًّا، يعمل مزارعًا في الشرقية، اسمه حسن علي أبو جويسم، وظيفته رعاية العربات والحمير والجِمال والنوق التي تشارك في الفعاليات الخاصة بالسوق الشعبي. يقول حسن البالغ من العمر 29 عامًا: "أعمل مزارعًا في الأحساء، وأمتلك العديد من الحمير والجِمال وعربات القاري، وتتفق معي الأمانة في الأحساء والشرقية؛ لكي تشارك حيواناتي في المهرجان. وأعتني بالحمير جيدًا؛ فأنا أفهمها، وأفهم لغتها. والحمار الكبير هذا اسمه (شيبوب)، ويأتي إلى الجنادرية منذ 7 سنوات، ويكسب كثيرًا، وأعاد ثمنه 25 مرة. وأنا لم أتعلم، ولكني محترف في الزراعة وتربية الماشية".

ويضيف بأنه أيضًا يعمل في احتفالية القريقيعان بالشرقية والأحساء، ويسير ومعه الحمار (شيبوب) وخلفه الأطفال في مواسم رمضان والعيدَيْن.

وعلى الجانب الآخر وقف العم علي عايش راشد، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو من الأحساء، وهو يجر عربة الحمار التي يطلق عليها (القاري)، ويقف حوله الأطفال، وبـ5 ريالات يركب الطفل، ويدور به دورة كاملة في طريق جانبي من الطريق الرئيسي أمام ساحة الجنادرية الكبيرة. يقول العم علي: "أنا سعيد ومرتاح بالمشاركة في الجنادرية، ولى زبائني الذين يأتون سنويًّا ليركبوا عربة القاري التي يجرها (شيبوب)". ويشير العم علي إلى أنه يعول أسرته المكونة من ٦ أفراد، منهم ٣ شباب، يأتون ويساعدونه في عمله بالجنادرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "القاري والعم علي" يكشفان تفاصيل مثيرة عن كواليس أجنحة مهرجان الجنادرية
سبق

تصوير - عبدالله النحيط: تجذب الأسواق الشعبية المشاركة في مهرجان الجنادرية الـ31 قلوب وأنظار الزوار الذين يعجبون بمظاهر الحياة القديمة التي عاشها الآباء والأجداد، ويستغربونها في الوقت ذاته، مثل "القاري" أو العربة التي استخدمها أجدادنا في حَمْل أثقالهم والمحاصيل الزراعية، ويتذكرون أولى وسائل النقل القديمة التي نقلت الأجداد وأغراضهم إلى جميع الأماكن. إنها عربة القاري التي يجرها الحمار الحساوي الأكثر شهرة على نطاق العالم، وهو معروف ومحافظ على سعره حسب مواصفاته، كالقامة والقوة واللون. والحمار الحساوي يجر أشهر عربات القاري التي يركبها أطفال وزوار المهرجان، وبالأخص في السوق الشعبي الكبير الذي يتوسط الساحة. وتظهر عربة القاري التي يركب فيها الصغار والشباب؛ ليستعيدوا لحظات طفولة ممتعة، أو ليستمتع الأطفال بركوبها.

وقد تابعت "سبق" العربة وسائقها إلى كواليس السوق الشعبي الكبير، ووجدنا مكانًا يبعد كثيرًا عن الزوار، ويكاد لا يقترب منه أحد، ووجدنا شابًّا سعوديًّا، يعمل مزارعًا في الشرقية، اسمه حسن علي أبو جويسم، وظيفته رعاية العربات والحمير والجِمال والنوق التي تشارك في الفعاليات الخاصة بالسوق الشعبي. يقول حسن البالغ من العمر 29 عامًا: "أعمل مزارعًا في الأحساء، وأمتلك العديد من الحمير والجِمال وعربات القاري، وتتفق معي الأمانة في الأحساء والشرقية؛ لكي تشارك حيواناتي في المهرجان. وأعتني بالحمير جيدًا؛ فأنا أفهمها، وأفهم لغتها. والحمار الكبير هذا اسمه (شيبوب)، ويأتي إلى الجنادرية منذ 7 سنوات، ويكسب كثيرًا، وأعاد ثمنه 25 مرة. وأنا لم أتعلم، ولكني محترف في الزراعة وتربية الماشية".

ويضيف بأنه أيضًا يعمل في احتفالية القريقيعان بالشرقية والأحساء، ويسير ومعه الحمار (شيبوب) وخلفه الأطفال في مواسم رمضان والعيدَيْن.

وعلى الجانب الآخر وقف العم علي عايش راشد، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو من الأحساء، وهو يجر عربة الحمار التي يطلق عليها (القاري)، ويقف حوله الأطفال، وبـ5 ريالات يركب الطفل، ويدور به دورة كاملة في طريق جانبي من الطريق الرئيسي أمام ساحة الجنادرية الكبيرة. يقول العم علي: "أنا سعيد ومرتاح بالمشاركة في الجنادرية، ولى زبائني الذين يأتون سنويًّا ليركبوا عربة القاري التي يجرها (شيبوب)". ويشير العم علي إلى أنه يعول أسرته المكونة من ٦ أفراد، منهم ٣ شباب، يأتون ويساعدونه في عمله بالجنادرية.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
12:58 AM
يتمركزان في أماكن بعيدة عن الأنظار ويعيشان حياة البادية إلى الآن

بالصور.. "القاري والعم علي" يكشفان تفاصيل مثيرة عن كواليس أجنحة مهرجان الجنادرية

A A A
خالد خليل - الرياض
7
19,058

تصوير - عبدالله النحيط: تجذب الأسواق الشعبية المشاركة في مهرجان الجنادرية الـ31 قلوب وأنظار الزوار الذين يعجبون بمظاهر الحياة القديمة التي عاشها الآباء والأجداد، ويستغربونها في الوقت ذاته، مثل "القاري" أو العربة التي استخدمها أجدادنا في حَمْل أثقالهم والمحاصيل الزراعية، ويتذكرون أولى وسائل النقل القديمة التي نقلت الأجداد وأغراضهم إلى جميع الأماكن. إنها عربة القاري التي يجرها الحمار الحساوي الأكثر شهرة على نطاق العالم، وهو معروف ومحافظ على سعره حسب مواصفاته، كالقامة والقوة واللون. والحمار الحساوي يجر أشهر عربات القاري التي يركبها أطفال وزوار المهرجان، وبالأخص في السوق الشعبي الكبير الذي يتوسط الساحة. وتظهر عربة القاري التي يركب فيها الصغار والشباب؛ ليستعيدوا لحظات طفولة ممتعة، أو ليستمتع الأطفال بركوبها.

وقد تابعت "سبق" العربة وسائقها إلى كواليس السوق الشعبي الكبير، ووجدنا مكانًا يبعد كثيرًا عن الزوار، ويكاد لا يقترب منه أحد، ووجدنا شابًّا سعوديًّا، يعمل مزارعًا في الشرقية، اسمه حسن علي أبو جويسم، وظيفته رعاية العربات والحمير والجِمال والنوق التي تشارك في الفعاليات الخاصة بالسوق الشعبي. يقول حسن البالغ من العمر 29 عامًا: "أعمل مزارعًا في الأحساء، وأمتلك العديد من الحمير والجِمال وعربات القاري، وتتفق معي الأمانة في الأحساء والشرقية؛ لكي تشارك حيواناتي في المهرجان. وأعتني بالحمير جيدًا؛ فأنا أفهمها، وأفهم لغتها. والحمار الكبير هذا اسمه (شيبوب)، ويأتي إلى الجنادرية منذ 7 سنوات، ويكسب كثيرًا، وأعاد ثمنه 25 مرة. وأنا لم أتعلم، ولكني محترف في الزراعة وتربية الماشية".

ويضيف بأنه أيضًا يعمل في احتفالية القريقيعان بالشرقية والأحساء، ويسير ومعه الحمار (شيبوب) وخلفه الأطفال في مواسم رمضان والعيدَيْن.

وعلى الجانب الآخر وقف العم علي عايش راشد، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو من الأحساء، وهو يجر عربة الحمار التي يطلق عليها (القاري)، ويقف حوله الأطفال، وبـ5 ريالات يركب الطفل، ويدور به دورة كاملة في طريق جانبي من الطريق الرئيسي أمام ساحة الجنادرية الكبيرة. يقول العم علي: "أنا سعيد ومرتاح بالمشاركة في الجنادرية، ولى زبائني الذين يأتون سنويًّا ليركبوا عربة القاري التي يجرها (شيبوب)". ويشير العم علي إلى أنه يعول أسرته المكونة من ٦ أفراد، منهم ٣ شباب، يأتون ويساعدونه في عمله بالجنادرية.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة