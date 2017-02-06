بالصور.. المدينة المنورة بالجنادرية جناح يتفوق بـ٧ مميزات

السقا والبليلة والعجوة.. أبرز المشاهد

تصوير: عبدالله النحيط: تشارك منطقة المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الواحد والثلاثين بشكل جديد ومحدث عن سابقة فيشعر الزائر للجناح بأن هناك سمات وروحًا جديدة تعكس عبق وتراث هذه المنطقة التي تحمل التقدير من الجميع وتحرص الأسر والعوائل بزيارة جناح المدينة المنورة كأحد الأركان الرئيسة في المهرجان.



ويضيف الجناح بعدًا تعريفيًا وثقافيًا للأجيال الجديدة التي تتلهف لرؤية القديم وكيف كان يعيش الأجداد في كل مناطق المملكة وأهمها المدينة المنورة ومحافظاتها مثل ينبع والعلا وخيبر وغيرها وترى الحِرف اليدوية وألوان التراث الشعبي والتي ترى فيها الأسر من تلك المحافظات وهم يقدمون لوحات تراثية مذهلة ومبدعة تعكس الحياة التي عاشها الأجداد التي رصدت "سبق" فيها سبعة مميزات يتفوق بها الجناح عن بقية الأجنحة المشاركة.



البيت المدني

يتميز البيت المدني بطرازه الفريد والزائر للجناح يرى صورة حية للبيت المدني بجميع أشكاله ومحتوياته، إضافة إلى الطراز المعماري البديع وتعكس بيوت المدينة المنورة القديمة تاريخًا وتراثًا يشهد لها العالم، بالإضافة إلى مشاهد من الحياة السائدة فيها قبل مئات السنين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاهد البيت وهو محاط بسور قديم وله بوابتان رئيستان تمثلان أشهر أبوابه هما "العنبرية والمصري".



الفلكلور الشعبي العتيق

الفن الفلكلوري الشعبي في المدينة مميز والزائر يشاهد فيه ألوانًا وأطيافًا متعددة من الشعبيات والتراثيات لأهل المدينة المنورة مثل المزمار والخبيتي والينبعاوي.



الحِرف التراثية

يتميز حرفيو المدينة وخصوصًا صناع النحاسيات والمزخرفات الرائعة مثل "الكولندي" ويعني صانع النحاس، وتحتوي هذه الحرفة على العديد من المصنوعات كالأباريق والأطقم النحاسية التي كانت أساسًا في تجهيز أي بيت بالمدينة، بالإضافة إلى اللوحات النحاسية الجدارية.



مهن وحِرف قديمة

تحتاج صناعة الحديد وهي من المهن القديمة التي يتميز بها لفيف من الصنّاع المهرة وهم كثر بالمدينة المنورة وكانت تستخدم لصناعة القناديل والأسرجة والفوانيس وغيرها وتجدها في دكاكين الجناح كما يشاهد الزوار السقا والفواخرجي على أبواب الجناح وها هو السقا الذي يحمل الماء والفواخرجي الذي يصنع الفخار في الجناح ويستمتع الزوار بمشاهدة تلك الحِرف التي اندثرت حاليًا.



المأكولات والمشروبات الشعبية

تحتل مأكولات المدينة المنورة وخصوصًا الشعبية مثل البليلة والطرشي والسوبيا مكانة مهمة للغاية تجعل من الأسر والعوائل الزائرة يحرصون حرصًا شديدًا على تذوقها وتجد العديد من المحال التي تقدم تلك المشروبات والمأكولات في الجناح على يمين ويسار الزائر.



عجوة المدينة

من أشهر الأماكن العالمية في إنتاج التمور هي المدينة المنورة والتي أصبحت لها شهرة عالمية عكست مكانة التمور بالمدينة وتشاهد في الجناح أنواعًا متعددة من التمور قد لا تجدها في أي مكان آخر ويقف بائع التمور مناديًا على الجمهور ليذوق عجوة المدينة وليشاهد 35 نوعًا من التمور التي تنتجها المدينة المنورة.



معرض سيرة الرسول

يحتوي الجناح على أهم الأقسام وأكثرها جماهيرية وهو معرض سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والغزوات التي حدثت وأهم المحطات والأحداث الإسلامية التي شهدتها المدينة المنورة.



