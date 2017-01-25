بالصور.. المليك يبارك لـ "فيصل الجوية" الخمسين ..ويزف الأبطال لميدان الشرف

الصقور الجارحة استعرضت سطوتها في سماء العاصمة

تصوير:عبدالله النحيط، فايز الزيادي: بارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكلية الملك فيصل الجوية عامها الخمسين في أثناء رعايته وتشريفه-حفظه الله-احتفالاتها الْيَوْمَ بحضور الرئيس السوداني عمر بن حسن البشير.

وتضمن تتويج العقود الخمسة تخريج الدفعة ٩١ وتكريم الأبطال الأوائل ،وتدشين طائرة F15-SA ، واستعراض الصقور الجارحة في سماء العاصمة.

وفي بداية الاحتفال قرأ الطالب الضابط عبدالله بن محمد الشهراني آيات من القرآن الكريم بعدها ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون؛ كلمةً رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية السودان، والحضور.

وقال اللواء اللعبون في كلمته "نحتفل اليوم بمرور خمسين عاماً على قيام هذا الصرح العريق وبداية التدريب فيه بداية أطلقها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ برفع راية الكلية في هذا الميدان لتتشرّف بحمل اسمه".

وأضاف اللعبون أن هذه الكلية أصبحت واحدةً من أفضل كليات الطيران في العالم؛ حيث خرجت آلاف الطيارين والفنيين ممَّن خدموا وطنهم في مختلف المجالات وشاركوا في حماية أجوائه وردع أعدائه، إلى جانب مئات الخريجين لأكثر من خمس عشرة دولة شقيقة وصديقة.

وأوضح أن الخريجين بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام في رحابها قضوها في التعليم والتدريب، نهلوا من العلوم العسكرية والأكاديمية المختلفة ليصبحوا قادرين على قيادة أفضل الطائرات، والتعامل مع أكثر المنظومات الحديثة تعقيداً، بكفاءة ومهنية عاليتين، ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم ويشاركوهم شرف المهمة وسمو الغاية، ويكونوا اليد الضاربة في قواتنا الجوية.

عقب ذلك، أُلقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب مساعد الغفيلي؛ أعرب فيها عن سعادتهم برعاية خادم الحرمين الشريفين، حفل تخرجهم من هذه الكلية الأبية؛ كلية الملك فيصل الجوية، لمواصلة مسيرة البذل والفداء في صفوف الجنود البواسل ذوداً عن هذا الوطن المعطاء معاهدين الله على الولاء والإخلاص والتفاني باذلين الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

عقب ذلك كرم خادم الحرمين عددآ من القادات وهم اللواء الطيار الركن الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو البحريني، وقائد القوات الأميرية القطرية اللواء الطيار الركن مبارك بن محمد الخيارين اللذين سبقا أن تخرجا من كلية الملك فيصل الجوية ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الطلبة المتفوقين في الدفعة ( 91 ) جوائزهم. وتسلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك فيصل الجوية بعدها قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.

وفي ختام الاحتفالية دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الطائرة الجديدة F.15 - SA، التي انضمت لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية مؤخراً ، وشاهد ـ أيده الله ـ فلماً عن الطائرة وتقنياتها المتطورة ، ثم وقف الطلاب الخريجين وقادة الكلية إلى جانب خادم الحرمين الشريفين لالتقاط أجمل الصورة التذكارية.