بالصور: "النموذجي" تأهل وأبدع.. و"ناساف" بصاروخية ودع

الفتح قدم مباراة مميزة في شوطيها وأفرح جماهيره

تصويرعلي الحاجي : تأهل فريق الفتح الأول لكرة القدم إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد تجاوزه ضيفه ناساف الأوزبكي بهدف دون در ضمن الدور التمهيدي.

وبهذا الانتصار أصبح للسعودية أربعة ممثلين في دور المجموعات وهم: الأهلي، الهلال، التعاون، الفتح.

وانضم الفتح للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا حيث سيلعب مع فرق الاستقلال الإيراني، لخويا القطري، الجزيرة الإماراتي.

الحصة الأولى:

سيطر الفتح على مجريات الشوط وأدار المباراة كما يشاء قبل أن يخطف هدفاً في الوقت المناسب مع نهاية الشوط.

وبدأ الفتح مهاجماً وسدد مهاجمه أولكر وجناحه توفيق بوحيمد كرتين في القائم والعارضة عند الدقيقتين ٧،١٦ وفي الدقيقة ٢١ لعب أوكر كرة عرضية أرضية أبعدها الدفاع الأوزبكي، وعند الدقيقة ٢٥ جاءت أول خطورة لناساف بعد كرة عرضية من بيردي أبعدها الدفاع.

تلاها في الدقيقة ٣٠ تسديدة قوية من اوقور مرت بجوار مرمى الفتح.

وفي الدقيقة ٣٣ أخطأ عبدالله العويشير في السيطرة على الكرة لتسقط وتصل إلى دراغان سددها ونجح علي البليهي في إبعادها عن مناطق الخطورة.

وحملت الدقيقة ٤٥ الهدف الأول للفتح بعد خطأ قرب خط الـ١٨ نفذه أوكرا على يمين الحارس الأوزبكي.

الحصة الثانية:

اتضح من بداية الشوط الثاني نية الفتح في اللعب مدافعاً حيث ترك وسط الملعب للفريق الأوزبكي الذي شكل خطورة على مرمى الفتح بكرتين عن طريق دراغان وخليلوف، رد عليها الفتح بكرة جونثان.

وشهدت الدقيقة ٥٣ حصول ناساف على خطأ سدده دراغان ارتطمت كرته في حائط الصد، وعند الدقيقة ٦٠ حصل فريق الفتح على هجمة مرتدة سددها جونثان مرت بجوار المرمى.

الدقيقة ٧٤ كرة عرضية أوزبكية ضربها أرجينوف برأسه أمسكها العويشير في الوقت المناسب.

استمرت الخطورة الأوزبكية في أكثر من هجمة فيما اعتمد الفتح على الهجمات المرتدة.

وأضاع أحمد المبارك كرة خطرة عند الدقيقة ٩٠ بعد تمريرة علي البليهي لعبها المبارك بجوار المرمى.