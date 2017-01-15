بالصور.. الهلال يخسر ودية "روستوف" برباعية نظيفة

ضِمن معسكره الإعدادي في العاصمة الإماراتية

خَسِر فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، من نظيره "روستوف الروسي" بأربعة أهداف، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملاعب مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".



وبدأ مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز"، المباراة بكل من: (محمد الواكد، فيصل درويش، محمد جحفلي، أحمد شراحيلي، عبدالله الزوري، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو، عبدالرحمن اليامي، ياسر القحطاني)؛ فيما أشرك في أوقات مختلفة من الشوط الثاني كلاً من: (فهد الثنيان، محمد الشريمي، حسين قاسم، ناصر الدوسري، نيوكولاس ميليسي، ماجد النجراني، فهد الرشيدي، ليو بوناتيني).



هذا وسيعاود الفريق تدريباته صباح يوم غد السبت، قبل العودة إلى "الرياض" مساءً.