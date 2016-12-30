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بالصور .. الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الرائد

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد، بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح الرائد التسجيل عن طريق محترفه "إسماعيل بانجورا" في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، لكن "مختار فلاتة" تمكن من إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 73، قبل أن يرجح "كامل الموسى" كفة أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 87،

ورفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور .. الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الرائد
سبق

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد، بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح الرائد التسجيل عن طريق محترفه "إسماعيل بانجورا" في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، لكن "مختار فلاتة" تمكن من إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 73، قبل أن يرجح "كامل الموسى" كفة أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 87،

ورفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
11:36 PM

بالصور .. الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الرائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد، بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح الرائد التسجيل عن طريق محترفه "إسماعيل بانجورا" في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، لكن "مختار فلاتة" تمكن من إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 73، قبل أن يرجح "كامل الموسى" كفة أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 87،

ورفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

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