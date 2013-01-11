بالصور.. بئر ارتوازية مكشوفة تعرِّض حياة مرتادي طريق مطار ينبع للخطر

مواطن: أبلغتُ الدفاع المدني قبل 5 أيام دون أي تجاوب

وثق مواطن بمحافظة ينبع صورًا لبئر ارتوازية مكشوفة بتقاطع طريق أملج مع طريق مطار الأمير عبدالمحسن، وتبعد عن طريق المطار نحو 80 مترًا، وتشكل خطرًا على حياة مرتادي الطريق، وسط صمت الجهات المختصة وعدم التحرك لإغلاق البئر بالشكل الآمن والسليم.



وقال المواطن إن البئر الارتوازية تشكل خطرًا على الجميع؛ إذ يصل عرضها لما يقارب 10 أمتار، وعمقها أكثر من 15 مترًا، إضافة لعدم وضوحها؛ كونها بمستوى الأرض، وخصوصًا أثناء الليل.



وأشار إلى أنه أبلغ الدفاع المدني بالمحافظة قبل خمسة أيام، لكنه لم يلقَ أي تجاوب منهم حتى الوقت الحالي.



وطالب المواطن الجهات المعنية بإغلاق البئر، وتغطيتها بطريقة آمنة وسليمة؛ لما تشكله من خطر على حياة المارة الذين لا يعرفون بمكانها.

