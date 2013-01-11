النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. بئر ارتوازية مكشوفة تعرِّض حياة مرتادي طريق مطار ينبع للخطر

مواطن: أبلغتُ الدفاع المدني قبل 5 أيام دون أي تجاوب

وثق مواطن بمحافظة ينبع صورًا لبئر ارتوازية مكشوفة بتقاطع طريق أملج مع طريق مطار الأمير عبدالمحسن، وتبعد عن طريق المطار نحو 80 مترًا، وتشكل خطرًا على حياة مرتادي الطريق، وسط صمت الجهات المختصة وعدم التحرك لإغلاق البئر بالشكل الآمن والسليم.
 
  وقال المواطن إن البئر الارتوازية تشكل خطرًا على الجميع؛ إذ يصل عرضها لما يقارب 10 أمتار، وعمقها أكثر من 15 مترًا، إضافة لعدم وضوحها؛ كونها بمستوى الأرض، وخصوصًا أثناء الليل.
 
  وأشار إلى أنه أبلغ الدفاع المدني بالمحافظة قبل خمسة أيام، لكنه لم يلقَ أي تجاوب منهم حتى الوقت الحالي.
 
  وطالب المواطن الجهات المعنية بإغلاق البئر، وتغطيتها بطريقة آمنة وسليمة؛ لما تشكله من خطر على حياة المارة الذين لا يعرفون بمكانها. 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. بئر ارتوازية مكشوفة تعرِّض حياة مرتادي طريق مطار ينبع للخطر
سبق

وثق مواطن بمحافظة ينبع صورًا لبئر ارتوازية مكشوفة بتقاطع طريق أملج مع طريق مطار الأمير عبدالمحسن، وتبعد عن طريق المطار نحو 80 مترًا، وتشكل خطرًا على حياة مرتادي الطريق، وسط صمت الجهات المختصة وعدم التحرك لإغلاق البئر بالشكل الآمن والسليم.
 
  وقال المواطن إن البئر الارتوازية تشكل خطرًا على الجميع؛ إذ يصل عرضها لما يقارب 10 أمتار، وعمقها أكثر من 15 مترًا، إضافة لعدم وضوحها؛ كونها بمستوى الأرض، وخصوصًا أثناء الليل.
 
  وأشار إلى أنه أبلغ الدفاع المدني بالمحافظة قبل خمسة أيام، لكنه لم يلقَ أي تجاوب منهم حتى الوقت الحالي.
 
  وطالب المواطن الجهات المعنية بإغلاق البئر، وتغطيتها بطريقة آمنة وسليمة؛ لما تشكله من خطر على حياة المارة الذين لا يعرفون بمكانها. 
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:32 PM
مواطن: أبلغتُ الدفاع المدني قبل 5 أيام دون أي تجاوب

بالصور.. بئر ارتوازية مكشوفة تعرِّض حياة مرتادي طريق مطار ينبع للخطر

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
1,193

وثق مواطن بمحافظة ينبع صورًا لبئر ارتوازية مكشوفة بتقاطع طريق أملج مع طريق مطار الأمير عبدالمحسن، وتبعد عن طريق المطار نحو 80 مترًا، وتشكل خطرًا على حياة مرتادي الطريق، وسط صمت الجهات المختصة وعدم التحرك لإغلاق البئر بالشكل الآمن والسليم.
 
  وقال المواطن إن البئر الارتوازية تشكل خطرًا على الجميع؛ إذ يصل عرضها لما يقارب 10 أمتار، وعمقها أكثر من 15 مترًا، إضافة لعدم وضوحها؛ كونها بمستوى الأرض، وخصوصًا أثناء الليل.
 
  وأشار إلى أنه أبلغ الدفاع المدني بالمحافظة قبل خمسة أيام، لكنه لم يلقَ أي تجاوب منهم حتى الوقت الحالي.
 
  وطالب المواطن الجهات المعنية بإغلاق البئر، وتغطيتها بطريقة آمنة وسليمة؛ لما تشكله من خطر على حياة المارة الذين لا يعرفون بمكانها. 
 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,360
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة