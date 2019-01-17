بالصور.. بعد جفاف 30 عاماً.. "عين الجابرية" تعود للجريان

مطالبات بتقديم الوسائل الضامنة لدعم جميع الخيوف وحمايتها

احتفل أهالي ينبع النخل بعودة المياه بعين الجابرية، بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً بعد عودة عين الفجة وعين خيف فاضل وعين عجلان وعين علي الحربية.

وشرع القائمون على عين الجابرية، وبجهود ذاتية، بعد عمل دام لأكثر من عام، وبتكلفة تجاوزت 500 ألف ريال سعودي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة مازال العمل مستمراً حتى اللحظة الحالية، وقد يكلف أكثر مما تم صرفه حيث لا يستطيعون تحمل هذه المبالغ الكبيرة.

وطالب القائمون على هذه العيون الجهات المختصة بتقديم جميع الوسائل التي تضمن دعم جميع الخيوف وحمايتها وحماية مساراتها، بما في ذلك حرم الخيف، خاصة وأن بعض مسارات الخيوف تمر بمخططات وتجمعات سكانية وإعداد دراسة لحماية الخيوف من جميع المشاريع المستقبلية والاعتداءات عليها وتنظيف العيون وإزالة المخلفات عنها والاهتمام بهذه العيون وإعادة تأهليها وتنظيمها لتعود إلى سابق عهدها.

وأوضح شيخ قبيلة الصيادلة من جهينة سعود بنيان الصيدلاني لـ"سبق" أنه بعد انقطاع دام حوالي 30 سنة تقريباً عادت عين الجابرية للجريان، مساء أمس الأحد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، بعدما جف ماؤها قبل 30 عاماً، وتوافد عدد من الأهالي لمشاهدتها، طالباً من الجهات المختصة الاهتمام بهذه العيون.

وأضاف "الصيدلاني": "نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد لما يقدمونه من عناية ورعاية للمواطنين والاهتمام بمصالحهم، كما نشكر أمير منطقة المدينة الأمير فيصل بن سلمان ومحافظ ينبع المهندس مساعد السليم ورئيس مركز الجابرية ورئيس بلدية ينبع النخل".

يذكر أن ينبع النخل، وخصوصاً مركز الجابرية، من أشهر القرى في تاريخ الجزيرة العربية، وتشتهر بكثرة المزارع ووفرة المياه، وبحسب كبار السن فإن لكل قرية عين، حيث كان المكان يضم أكثر من 99 عيناً، إلا أن تلك العيون جفت طوال السنوات الماضية بسبب انقطاع الأمطار الغزيرة عنها.

