بالصور.. تعرَّف إلى مزايا "هوية مقيم" الجديدة

أعلنت مديرية الجوازات أنه سيتم استبدال رخصة الإقامة بـ"هوية مقيم" خلال مراحل "التجديد، ونقل الكفالة، وتعديل المهنة، وحالتي التلف والفقدان".
وذكرت "الجوازات" أن صلاحية الهوية خمس سنوات، ويتم تجديدها سنويًّا إلكترونيًّا، وتتميز الهوية بمواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، وترتبط كافة المعلومات إلكترونيًّا من المعلومات وصلاحية الهوية.
أعلنت مديرية الجوازات أنه سيتم استبدال رخصة الإقامة بـ"هوية مقيم" خلال مراحل "التجديد، ونقل الكفالة، وتعديل المهنة، وحالتي التلف والفقدان".
وذكرت "الجوازات" أن صلاحية الهوية خمس سنوات، ويتم تجديدها سنويًّا إلكترونيًّا، وتتميز الهوية بمواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، وترتبط كافة المعلومات إلكترونيًّا من المعلومات وصلاحية الهوية.
أعلنت مديرية الجوازات أنه سيتم استبدال رخصة الإقامة بـ"هوية مقيم" خلال مراحل "التجديد، ونقل الكفالة، وتعديل المهنة، وحالتي التلف والفقدان".
وذكرت "الجوازات" أن صلاحية الهوية خمس سنوات، ويتم تجديدها سنويًّا إلكترونيًّا، وتتميز الهوية بمواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، وترتبط كافة المعلومات إلكترونيًّا من المعلومات وصلاحية الهوية.