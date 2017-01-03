بالصور.. تعرَّف إلى مزايا "هوية مقيم" الجديدة

​بدأ العمل فيها مطلع عام 1437هـ

أعلنت مديرية الجوازات أنه سيتم استبدال رخصة الإقامة بـ"هوية مقيم" خلال مراحل "التجديد، ونقل الكفالة، وتعديل المهنة، وحالتي التلف والفقدان".

وذكرت "الجوازات" أن صلاحية الهوية خمس سنوات، ويتم تجديدها سنويًّا إلكترونيًّا، وتتميز الهوية بمواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، وترتبط كافة المعلومات إلكترونيًّا من المعلومات وصلاحية الهوية.