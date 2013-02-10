بالصور.. تَعَرّف على تفاصيل حادث موكب أمير الرياض وتوجيهه بشأن المتسبب

وقع بفعل انحراف مركبة يقودها شاب وارتطمت بالجزيرة على الطريق العام

تصوير - محمد آل مسحل: تكشّفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن الحادث المروري الذي تعرض له موكب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، على الطريق العام في محافظة وادي الدواسر، أثناء زيارته التفقدية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "سبق"، إن الحادث الذي وقع ظهر اليوم، جاء بعد أن انحرفت مركبة يقودها شاب صغير في السن وارتطمت بالجزيرة الوسطية على الطريق العام، خلال سير موكب الأمير، وتسببت في حادث مروري بين خمس مركبات؛ نتج منها إصابات طفيفة، نقل منهم اثنان لمستشفى المحافظة لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر أمنية، أن أمير الرياض وجّه شعبة مرور المحافظة بإطلاق سراح الشاب "صغير السن"، والذي كان عرضي بعيدًا عن موكب الأمير بجهل من السائق، فيما اطمأن على صحة مرافقيه بعد ترؤسه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، بحضور محافظ وادي الدواسر.

ورافقت "سبق"، أمير الرياض، خلال زيارته لمدير إدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر المقدم تركي آل هقشة، وبصحبته مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري، ومدير المستشفى الاختصاصي فهد الممخور، للاطمئنان على صحته بالمستشفى العام، نتيجة لإصابة طفيفة باليد من جراء الحادث، ومن المحتمل خروجه مساء اليوم بعد تلقيه للعلاج.

يُشار إلى أن أمير منطقة الرياض، يقوم بزيارة تفقدية لمحافظتي وادي الدواسر والسليل، اليوم الخميس، وذلك في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.