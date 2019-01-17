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بالصور.. تواجد كثيف لمرور نجران مع بداية الاختبارات

"الشهراني" يدعو الطلاب وقائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات

‏‫طبقت إدارة مرور منطقة نجران الخطة المرورية اللازمة مع بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمتابعة الحركة المرورية على الطرق المؤدية إلى مدارس التوأمة التي تهدف إلى سلامة وصول الطلاب إلى مدارسهم بالوقت المحدد وأدائهم الاختبارات بكل طمأنينة. 

 

وأوضح مدير مرور منطقة نجران "العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني"؛ أنه ستتم متابعة الحركة المرورية قبل وبعد أداء الاختبارات والتعامل مع أي سلوكيات خاطئة وتطبيق النظام حيال ذلك، وأنه سيتم نشر دوريات المرور الرسمية والسرية على الطرق والمحاور الرئيسة وعند الإشارات الضوئية لتسهيل حركة السير.

 

ودعا العقيد "الشهراني" الطلاب وقائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية التي وُضعت من أجلهم ومن أجل سلامتهم، وكذلك تعاونهم مع إخوانهم رجال المرور، متمنيًا التوفيق والسلامة للجميع.

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بالصور.. تواجد كثيف لمرور نجران مع بداية الاختبارات
سبق

‏‫طبقت إدارة مرور منطقة نجران الخطة المرورية اللازمة مع بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمتابعة الحركة المرورية على الطرق المؤدية إلى مدارس التوأمة التي تهدف إلى سلامة وصول الطلاب إلى مدارسهم بالوقت المحدد وأدائهم الاختبارات بكل طمأنينة. 

 

وأوضح مدير مرور منطقة نجران "العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني"؛ أنه ستتم متابعة الحركة المرورية قبل وبعد أداء الاختبارات والتعامل مع أي سلوكيات خاطئة وتطبيق النظام حيال ذلك، وأنه سيتم نشر دوريات المرور الرسمية والسرية على الطرق والمحاور الرئيسة وعند الإشارات الضوئية لتسهيل حركة السير.

 

ودعا العقيد "الشهراني" الطلاب وقائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية التي وُضعت من أجلهم ومن أجل سلامتهم، وكذلك تعاونهم مع إخوانهم رجال المرور، متمنيًا التوفيق والسلامة للجميع.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
05:58 PM
"الشهراني" يدعو الطلاب وقائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات

بالصور.. تواجد كثيف لمرور نجران مع بداية الاختبارات

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علي حفول - نجران
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898

‏‫طبقت إدارة مرور منطقة نجران الخطة المرورية اللازمة مع بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمتابعة الحركة المرورية على الطرق المؤدية إلى مدارس التوأمة التي تهدف إلى سلامة وصول الطلاب إلى مدارسهم بالوقت المحدد وأدائهم الاختبارات بكل طمأنينة. 

 

وأوضح مدير مرور منطقة نجران "العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني"؛ أنه ستتم متابعة الحركة المرورية قبل وبعد أداء الاختبارات والتعامل مع أي سلوكيات خاطئة وتطبيق النظام حيال ذلك، وأنه سيتم نشر دوريات المرور الرسمية والسرية على الطرق والمحاور الرئيسة وعند الإشارات الضوئية لتسهيل حركة السير.

 

ودعا العقيد "الشهراني" الطلاب وقائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية التي وُضعت من أجلهم ومن أجل سلامتهم، وكذلك تعاونهم مع إخوانهم رجال المرور، متمنيًا التوفيق والسلامة للجميع.

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