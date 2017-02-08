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بالصور.. جدارية قطر تبهر عوائل الجنادرية ٣١

احتوى أنشطة مختلفة مثل الشعر والخيل والتراث والفنون

تصوير ماجد البقمي :  زارت أعداد كبيرة من الجماهير وخاصة العوائل الجناح القطري المشارك في المهرجان، وذلك مع بدء أيام “العوائل” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″حيث شهد الجناح القطري تفاعلا كبيراً من الزوار لما يقدمه بداية من ضيافة الاستقبال إلى التوديع.  

 

وقد عاش زوار الجنادرية أجواء جميلة امتزج فيها تراث الماضي مع الحاضر من خلال القهوة العربية وأنشطة مختلفة يحرص جناح قطر على تقديمها يوميا لزواره.

 

ونجح الجناح القطري في جذب أعداد كبيرة من الجمهور خصوصا أن الجناح القطري يقام على مساحة ١٨ ألف متر مربع مما يتيح فرصة للجمهور من التمتع بالتراث القطري ويعد أكبر جناح على مستوى المشاركين من خارج السعودية. 

 

ويوجد في  الجناح القطري عدة أنشطة وفعاليات  مثل فعالية المقطر التي يشرف عليها مركز نوماس حيث تركز على حياة البادية وبيت العقيد وطريقة صنع القهوة واستقبال الضيوف بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات ومنها مسابقة الرمعة حيث تقام بطريقة الألغاز.

 

وشهد الجناح تقديم الأدب بطريقة شيقة وممتعة مع تقديم القهوة العربي والشاي تأكيدا على الجود والكرم لأهل قطر وهناك أيضا فعالية الشعر ويمثلها مركز قطر للشعر “ديوان العرب” حيث يقدم الشعر النبطي والفصيح من خلال مجموعة من الشعراء ويتم تقديمه طوال أيام المهرجان مثل الشلات الأدبي.

 

كما يشارك مركز الفنون الشعبية والموسيقى الذي يقدم فن العرضة والتي تم إعدادها خصيصا لهذه المناسبة وأيضًا فاعلية العزبة وتتضمن ركوب الهجن العربية الاصيلة وهناك مشاركة من نادي الرماية ويقدم فاعلية النصع ورمي القوس والساعة الإلكترونية وهناك فاعلية الشقب من مؤسسة قطر حيث تقدم مسابقات في ركوب الخيل وعروض للخيول العربية الأصيلة وأيضًا هناك فعالية خاصة للكُتاب القطريين بهدف تسويق إصداراتهم.

 

  كما يوجد بالجناح الحرف اليدوية وتقديم بعض المأكولات الشعبية القطرية وفعالية "البدع" والتي تحاكي الحياة البحرية في قطر وفيها نماذج مصغرة لأهالي البحر ومتحف لعرض مستلزمات وأدوات الصيد والبحر والغوص كما يوجد مقهى شعبي لأهل البحر ومحل لاستعراض الحرف التقليدية المتعلقة بالبحر مثل صناعة السفن والشباك. 

 

ومن خلال الجناح يتعرف زوار "الجنادرية "على طبيعة الحياة في البادية والحيوانات الموجودة في البيئة القطرية والصيد خلال الفاعلية التراثية ( الشقب ) وفيها عروض للفرسان والتعرف على جمال الخيل القطرية مع أنشطة تفاعلية مع الجمهور وتعليم الزوار ركوب الخيل وخاصة الأطفال كما يوجد مسابقات في  جمال الهجن القطرية وكيفية الركوب والتعامل مع الهجن.

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بالصور.. جدارية قطر تبهر عوائل الجنادرية ٣١
سبق

تصوير ماجد البقمي :  زارت أعداد كبيرة من الجماهير وخاصة العوائل الجناح القطري المشارك في المهرجان، وذلك مع بدء أيام “العوائل” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″حيث شهد الجناح القطري تفاعلا كبيراً من الزوار لما يقدمه بداية من ضيافة الاستقبال إلى التوديع.  

 

وقد عاش زوار الجنادرية أجواء جميلة امتزج فيها تراث الماضي مع الحاضر من خلال القهوة العربية وأنشطة مختلفة يحرص جناح قطر على تقديمها يوميا لزواره.

 

ونجح الجناح القطري في جذب أعداد كبيرة من الجمهور خصوصا أن الجناح القطري يقام على مساحة ١٨ ألف متر مربع مما يتيح فرصة للجمهور من التمتع بالتراث القطري ويعد أكبر جناح على مستوى المشاركين من خارج السعودية. 

 

ويوجد في  الجناح القطري عدة أنشطة وفعاليات  مثل فعالية المقطر التي يشرف عليها مركز نوماس حيث تركز على حياة البادية وبيت العقيد وطريقة صنع القهوة واستقبال الضيوف بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات ومنها مسابقة الرمعة حيث تقام بطريقة الألغاز.

 

وشهد الجناح تقديم الأدب بطريقة شيقة وممتعة مع تقديم القهوة العربي والشاي تأكيدا على الجود والكرم لأهل قطر وهناك أيضا فعالية الشعر ويمثلها مركز قطر للشعر “ديوان العرب” حيث يقدم الشعر النبطي والفصيح من خلال مجموعة من الشعراء ويتم تقديمه طوال أيام المهرجان مثل الشلات الأدبي.

 

كما يشارك مركز الفنون الشعبية والموسيقى الذي يقدم فن العرضة والتي تم إعدادها خصيصا لهذه المناسبة وأيضًا فاعلية العزبة وتتضمن ركوب الهجن العربية الاصيلة وهناك مشاركة من نادي الرماية ويقدم فاعلية النصع ورمي القوس والساعة الإلكترونية وهناك فاعلية الشقب من مؤسسة قطر حيث تقدم مسابقات في ركوب الخيل وعروض للخيول العربية الأصيلة وأيضًا هناك فعالية خاصة للكُتاب القطريين بهدف تسويق إصداراتهم.

 

  كما يوجد بالجناح الحرف اليدوية وتقديم بعض المأكولات الشعبية القطرية وفعالية "البدع" والتي تحاكي الحياة البحرية في قطر وفيها نماذج مصغرة لأهالي البحر ومتحف لعرض مستلزمات وأدوات الصيد والبحر والغوص كما يوجد مقهى شعبي لأهل البحر ومحل لاستعراض الحرف التقليدية المتعلقة بالبحر مثل صناعة السفن والشباك. 

 

ومن خلال الجناح يتعرف زوار "الجنادرية "على طبيعة الحياة في البادية والحيوانات الموجودة في البيئة القطرية والصيد خلال الفاعلية التراثية ( الشقب ) وفيها عروض للفرسان والتعرف على جمال الخيل القطرية مع أنشطة تفاعلية مع الجمهور وتعليم الزوار ركوب الخيل وخاصة الأطفال كما يوجد مسابقات في  جمال الهجن القطرية وكيفية الركوب والتعامل مع الهجن.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
05:08 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:59 AM
احتوى أنشطة مختلفة مثل الشعر والخيل والتراث والفنون

بالصور.. جدارية قطر تبهر عوائل الجنادرية ٣١

A A A
خالد خليل - الرياض
5
17,266

تصوير ماجد البقمي :  زارت أعداد كبيرة من الجماهير وخاصة العوائل الجناح القطري المشارك في المهرجان، وذلك مع بدء أيام “العوائل” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″حيث شهد الجناح القطري تفاعلا كبيراً من الزوار لما يقدمه بداية من ضيافة الاستقبال إلى التوديع.  

 

وقد عاش زوار الجنادرية أجواء جميلة امتزج فيها تراث الماضي مع الحاضر من خلال القهوة العربية وأنشطة مختلفة يحرص جناح قطر على تقديمها يوميا لزواره.

 

ونجح الجناح القطري في جذب أعداد كبيرة من الجمهور خصوصا أن الجناح القطري يقام على مساحة ١٨ ألف متر مربع مما يتيح فرصة للجمهور من التمتع بالتراث القطري ويعد أكبر جناح على مستوى المشاركين من خارج السعودية. 

 

ويوجد في  الجناح القطري عدة أنشطة وفعاليات  مثل فعالية المقطر التي يشرف عليها مركز نوماس حيث تركز على حياة البادية وبيت العقيد وطريقة صنع القهوة واستقبال الضيوف بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات ومنها مسابقة الرمعة حيث تقام بطريقة الألغاز.

 

وشهد الجناح تقديم الأدب بطريقة شيقة وممتعة مع تقديم القهوة العربي والشاي تأكيدا على الجود والكرم لأهل قطر وهناك أيضا فعالية الشعر ويمثلها مركز قطر للشعر “ديوان العرب” حيث يقدم الشعر النبطي والفصيح من خلال مجموعة من الشعراء ويتم تقديمه طوال أيام المهرجان مثل الشلات الأدبي.

 

كما يشارك مركز الفنون الشعبية والموسيقى الذي يقدم فن العرضة والتي تم إعدادها خصيصا لهذه المناسبة وأيضًا فاعلية العزبة وتتضمن ركوب الهجن العربية الاصيلة وهناك مشاركة من نادي الرماية ويقدم فاعلية النصع ورمي القوس والساعة الإلكترونية وهناك فاعلية الشقب من مؤسسة قطر حيث تقدم مسابقات في ركوب الخيل وعروض للخيول العربية الأصيلة وأيضًا هناك فعالية خاصة للكُتاب القطريين بهدف تسويق إصداراتهم.

 

  كما يوجد بالجناح الحرف اليدوية وتقديم بعض المأكولات الشعبية القطرية وفعالية "البدع" والتي تحاكي الحياة البحرية في قطر وفيها نماذج مصغرة لأهالي البحر ومتحف لعرض مستلزمات وأدوات الصيد والبحر والغوص كما يوجد مقهى شعبي لأهل البحر ومحل لاستعراض الحرف التقليدية المتعلقة بالبحر مثل صناعة السفن والشباك. 

 

ومن خلال الجناح يتعرف زوار "الجنادرية "على طبيعة الحياة في البادية والحيوانات الموجودة في البيئة القطرية والصيد خلال الفاعلية التراثية ( الشقب ) وفيها عروض للفرسان والتعرف على جمال الخيل القطرية مع أنشطة تفاعلية مع الجمهور وتعليم الزوار ركوب الخيل وخاصة الأطفال كما يوجد مسابقات في  جمال الهجن القطرية وكيفية الركوب والتعامل مع الهجن.

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