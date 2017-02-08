تصوير رائد الدهمشي: ازدان جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 ببهجة الأطفال.
وتواجدت الأطفال في بيت الشعر وكافة أروقة بيت الشمالية والتي تخللتها العديد من الفنون الشعبية مثل الدحة والهيجي.
"سبق" رصدت بهجة الأطفال واستمتاعهم بأجواء الجنادرية 31.
بالصور.. جناح الحدود الشمالية بالجنادرية يزدان ببهجة الأطفال
تصوير رائد الدهمشي: ازدان جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 ببهجة الأطفال.
وتواجدت الأطفال في بيت الشعر وكافة أروقة بيت الشمالية والتي تخللتها العديد من الفنون الشعبية مثل الدحة والهيجي.
"سبق" رصدت بهجة الأطفال واستمتاعهم بأجواء الجنادرية 31.
تصوير رائد الدهمشي: ازدان جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 ببهجة الأطفال.
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بالصور.. جناح الحدود الشمالية بالجنادرية يزدان ببهجة الأطفال
تصوير رائد الدهمشي: ازدان جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 ببهجة الأطفال.
وتواجدت الأطفال في بيت الشعر وكافة أروقة بيت الشمالية والتي تخللتها العديد من الفنون الشعبية مثل الدحة والهيجي.
"سبق" رصدت بهجة الأطفال واستمتاعهم بأجواء الجنادرية 31.