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بالصور.. جوازات مطار الرياض تستقبل المبتعثين بالهدايا والورود

في مبادرة نالت استحسان المسافرين

تصوير عبد الله الأزهري: استقبلت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالورود والهدايا عددا من الطلبة المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في عدد من التخصصات العلمية والعائدين إلى أرض الوطن بعد التخرج.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى بحسن استقبال المسافرين في المنافذ وبإشراف من مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض العميد محمد بن نايف الهباس.

 

وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الطلبة المبتعثين وعدد من المسافرين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للواء اليحيى ومنسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض على هذه البادرة الطيبة التي من شأنها تشجيع العلم والاهتمام بأهله.

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بالصور.. جوازات مطار الرياض تستقبل المبتعثين بالهدايا والورود
سبق

تصوير عبد الله الأزهري: استقبلت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالورود والهدايا عددا من الطلبة المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في عدد من التخصصات العلمية والعائدين إلى أرض الوطن بعد التخرج.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى بحسن استقبال المسافرين في المنافذ وبإشراف من مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض العميد محمد بن نايف الهباس.

 

وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الطلبة المبتعثين وعدد من المسافرين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للواء اليحيى ومنسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض على هذه البادرة الطيبة التي من شأنها تشجيع العلم والاهتمام بأهله.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
04:54 PM
في مبادرة نالت استحسان المسافرين

بالصور.. جوازات مطار الرياض تستقبل المبتعثين بالهدايا والورود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
19,126

تصوير عبد الله الأزهري: استقبلت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالورود والهدايا عددا من الطلبة المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في عدد من التخصصات العلمية والعائدين إلى أرض الوطن بعد التخرج.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى بحسن استقبال المسافرين في المنافذ وبإشراف من مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض العميد محمد بن نايف الهباس.

 

وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الطلبة المبتعثين وعدد من المسافرين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للواء اليحيى ومنسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض على هذه البادرة الطيبة التي من شأنها تشجيع العلم والاهتمام بأهله.

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