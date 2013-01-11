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بالصور.. حفرة تبتلع سيارتين بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

قالت دائرة المياه في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بولاية بنسلفانيا، إن كسراً في خط المياه الرئيسي تسبب في حفرة بأحد الشوارع عند تقاطع فيشتاون بالمدينة، كانت كبيرة بما يكفي لابتلاع سيارتين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بلغت مساحة الحفرة 30 قدماً في 10 أقدام، وحدثت عندما انهار جزء من شارع إيست بوسطن عقب حدوث كسر في خط المياه في الفترة ما بين التاسعة صباحاً وحتى العاشرة صباح الأحد.

وابتلعت الحفرة إحدى السيارات، فيما تأرجحت الأخرى على حافتها.

وانقطعت المياه عن 20 منزلاً في المربع السكني، فيما تم وقف خدمة الغاز عن 6 مناطق سكنية كإجراء احترازي.

من جانبه، قال المتحدث باسم دائرة المياه، جون ديغوليو، إنه تم إغلاق الشارع، بينما بدأت عملية الإصلاح الاثنين لمشكلة من المرجح أن تكون في أنابيب المجاري بالمنطقة.

وتم توفير المياه المعبأة في زجاجات لكل السكان المتضررين.

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بالصور.. حفرة تبتلع سيارتين بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
سبق

قالت دائرة المياه في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بولاية بنسلفانيا، إن كسراً في خط المياه الرئيسي تسبب في حفرة بأحد الشوارع عند تقاطع فيشتاون بالمدينة، كانت كبيرة بما يكفي لابتلاع سيارتين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بلغت مساحة الحفرة 30 قدماً في 10 أقدام، وحدثت عندما انهار جزء من شارع إيست بوسطن عقب حدوث كسر في خط المياه في الفترة ما بين التاسعة صباحاً وحتى العاشرة صباح الأحد.

وابتلعت الحفرة إحدى السيارات، فيما تأرجحت الأخرى على حافتها.

وانقطعت المياه عن 20 منزلاً في المربع السكني، فيما تم وقف خدمة الغاز عن 6 مناطق سكنية كإجراء احترازي.

من جانبه، قال المتحدث باسم دائرة المياه، جون ديغوليو، إنه تم إغلاق الشارع، بينما بدأت عملية الإصلاح الاثنين لمشكلة من المرجح أن تكون في أنابيب المجاري بالمنطقة.

وتم توفير المياه المعبأة في زجاجات لكل السكان المتضررين.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:12 AM

بالصور.. حفرة تبتلع سيارتين بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت دائرة المياه في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بولاية بنسلفانيا، إن كسراً في خط المياه الرئيسي تسبب في حفرة بأحد الشوارع عند تقاطع فيشتاون بالمدينة، كانت كبيرة بما يكفي لابتلاع سيارتين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بلغت مساحة الحفرة 30 قدماً في 10 أقدام، وحدثت عندما انهار جزء من شارع إيست بوسطن عقب حدوث كسر في خط المياه في الفترة ما بين التاسعة صباحاً وحتى العاشرة صباح الأحد.

وابتلعت الحفرة إحدى السيارات، فيما تأرجحت الأخرى على حافتها.

وانقطعت المياه عن 20 منزلاً في المربع السكني، فيما تم وقف خدمة الغاز عن 6 مناطق سكنية كإجراء احترازي.

من جانبه، قال المتحدث باسم دائرة المياه، جون ديغوليو، إنه تم إغلاق الشارع، بينما بدأت عملية الإصلاح الاثنين لمشكلة من المرجح أن تكون في أنابيب المجاري بالمنطقة.

وتم توفير المياه المعبأة في زجاجات لكل السكان المتضررين.

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