بالصور.. ٦٠٠ خريج يعززون جاهزية قوات الطوارئ الخاصة

برعاية الفريق الركن خالد بن قرار الحربي

رعى قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن خالد بن قرار الحربي، حفل تخريج دورتي مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة “18-19” والبالغ عددهم 600 خريج وذلك صباح اليوم بمركز التدريب التخصّصي لقوات الطوارئ بالرياض بحضور القيادات وعدد من الضباط.

وقدم الخريجون عدة عروض قتالية وفرضيات متعدّدة عكست مدى القوة ومستوى جاهزية رجال قوات الطوارئ، وشارك طيران الأمن بتقديم العروض القتالية المميزة، بعدها جرى استعراض طوابير الخريجين والقوات والفرق المشاركة.

وفي نهاية الحفل قام الفريق خالد بن قرار بتقديم التكريم و أُعلِنت نتائج الخريجين.